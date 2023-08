123milhas anuncia demissão de funcionários e reestruturação, para ‘se adequar ao novo contexto’

Diversos funcionários da 123milhas relatam que foram demitidos nesta segunda-feira, 28, em postagens no Linkedin. Segundo planilha organizada pelos colaboradores, há pelo menos 89 pessoas impactadas pelos desligamentos da empresa.

Em nota, a 123milhas disse ao Estadão ter iniciado nesta segunda-feira um plano de reestruturação interna, “com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado. Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira”. A 123milhas não informou, no entanto, quantos funcionários foram demitidos.

123milhas anuncia reestruturação e realiza diversas demissões Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO

No dia 18 deste mês a agência de viagens informou a suspensão de pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais, oferecendo reembolso em vouchers para uso na própria empresa. Segundo a empresa, a medida foi tomada “devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas”. A decisão surpreendeu milhares de clientes com passagens compradas e viagens marcadas entre setembro e dezembro.

A suspensão dos pacotes causou revolta nos clientes e levou a 123milhas a ser notificada pelo Procon-SP e a se tornar alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, segundo o deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Os ministérios da Justiça e do Turismo também investigam a empresa.

De acordo com o levantamento dos ex-funcionários, diversos setores foram afetados, como tecnologia da informação, comunicação, projetos, desenvolvimento de sistemas, financeiro, entre outros.

Como funciona a 123milhas?

A 123milhas é uma agência de viagens online que oferece passagens aéreas e outros serviços de viagem, como pacotes completos, hospedagens, aluguel de carros e seguro. Segundo o seu site, a agência trabalha adquirindo milhas acumuladas de pessoas que não irão usá-las para conseguir oferecer “voos até 50% mais baratos” para os clientes. “Nós usamos milhas para emitir suas passagens diretamente com as companhias aéreas e em seguida disponibilizá-las para você”, diz o texto.

As companhias aéreas, no entanto, têm regulamentos que proíbem a venda de milhas ou limitam a quantidade de transferências possíveis, com algumas empresas bloqueando clientes que burlam as normas e alguns casos indo parar na Justiça. Em janeiro, a 123milhas anunciou sua fusão com a MaxMilhas, do mesmo segmento, tornando o grupo a maior agência online do País. As operações se mantiveram independentes.