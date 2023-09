123milhas diz que recuperação judicial visa acelerar soluções com credores e reequilibrar contas

A recuperação judicial da 123milhas deve permitir que a companhia acelere soluções com credores para, progressivamente, reequilibrar a sua situação financeira. A agência de viagens se pronunciou após vir a público o pedido de RJ feito junto à Justiça de Minas Gerais, nesta terça-feira, 29.

Em nota, a empresa afirmou que a medida visa assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. Ressaltou ainda que permanece fornecendo dados, informações e esclarecimentos às autoridades competentes sempre que solicitados.

“A empresa e seus gestores se disponibilizam, em linha com seus compromissos com a transparência e a ética, a construir conjuntamente medidas que possibilitem pagar seus débitos, recompor sua receita e, assim, continuar a contribuir com o setor turístico brasileiro”, disse ainda no pronunciamento à imprensa.

123milhas demitiu funcionários depois do cancelamento de pacotes de viagens já pagos pelos consumidores Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A dívida acumulada pela empresa, que levou ao pedido de recuperação judicial, é de cerca de R$ 2,3 bilhões. O montante inclui as dívidas da companhia sujeitas à RJ, podendo haver ainda outros passivos que não entram nesse dispositivo legal.

Na segunda-feira, 28, a empresa já havia anunciado uma reestruturação, com demissão de funcionários, depois do cancelamento de pacotes de viagens já pagos pelos consumidores.