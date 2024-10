A Academia Real de Ciências da Suécia concedeu o Prêmio do Banco Central da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 2024, também conhecido por Prêmio Nobel de Economia, a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Eles foram premiados por terem realizado estudos que ajudam a entender as diferenças de prosperidade entre as nações.

Os três economistas “demonstraram a importância das instituições sociais para a prosperidade de um país”, afirmou o comitê Nobel da Academia Real de Ciências da Suécia durante o anúncio em Estocolmo. “Sociedades com um fraco estado de direito e instituições que exploram a população não geram crescimento ou mudanças para melhor. A pesquisa dos laureados nos ajuda a entender o porquê.” Acemoglu e Johnson são professores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Robinson realiza suas pesquisas na Universidade de Chicago.

Prêmio Nobel de Economia é concedido pelo Banco Central da Suécia Foto: Reprodução Youtube/Nobel Prize

Conheça os ganhadores

PUBLICIDADE Daron Acemoglu, contatado pela academia em Atenas, Grécia, onde está para falar em uma conferência, disse que ficou surpreso e chocado com o prêmio. “Você nunca espera algo assim”, disse ele. Acemoglu, turco-americano, é conhecido por suas pesquisas sobre como instituições políticas e econômicas afetam o desenvolvimento dos países. Um exemplo é a obra “Por que as nações fracassam”, escrita em parceria com Robinson. Os três laureados já realizaram diversos trabalhos juntos.

Acemoglu foi educado no Reino Unido e concluiu o seu doutorado na London School of Economics (LSE), onde lecionou por um ano antes de ingressar no MIT. Os seus estudos exploram principalmente temas relacionados à economia política, desenvolvimento econômico, instituições políticas e econômicas, desigualdade econômica e tecnologia e trabalho.

Leia mais Nobel de Economia: trio é premiado por estudos sobre diferenças na prosperidade das nações

Simon Johnson, britânico-americano, também é professor no MIT e lidera o grupo de Economia e Gestão Global. Em fevereiro de 2021, Johnson se juntou ao conselho de diretores da Fannie Mae, empresa estatal dos Estados Unidos que atua no mercado de hipotecas.

Em 2007 e 2008, ele foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) e, atualmente, co-preside o Conselho de Risco Sistêmico do CFA Institute. De julho de 2014 até o início de 2017, Johnson foi membro do Comitê Consultivo de Pesquisa Financeira do Escritório de Pesquisa Financeira do Tesouro dos EUA, onde presidiu o Grupo de Trabalho de Vulnerabilidades Globais.

Publicidade

Suas pesquisas focam em economia global, crises financeiras e o impacto das políticas econômicas na prosperidade das nações. O livro mais recente de Johnson, escrito com Acemoglu, é “Power and Progress: Our 1.000-Year Struggle Over Technology and Prosperity” (Poder e Progresso: Nossa Luta de 1.000 Anos Sobre Tecnologia e Prosperidade). A obra explora a história e a economia das grandes transformações tecnológicas, incluindo os mais recentes desenvolvimentos em Inteligência Artificial.

James A. Robinson, economista e cientista político britânico, é professor da Harris School of Public Policy da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele realiza pesquisas no campo do desenvolvimento político e econômico e nas relações entre poder político, instituições e prosperidade. Ele já publicou três livros em coautoria com Acemoglu, também ganhador do prêmio.

Seu trabalho explora as causas subjacentes da divergência econômica e política utilizando métodos matemáticos e quantitativos da economia, assim como metodologias de estudo de caso, qualitativas e de trabalho de campo, segundo seu perfil na Universidade de Chicago.

Robinson também se dedica ao estudo das instituições políticas e de seu impacto no desenvolvimento econômico em regiões da América Latina e da África.