5g em ação

O 5G está no ar nas capitais brasileiras e começa a se expandir pelas grandes cidades a partir do ano que vem. A nova tecnologia já tem impactado as empresas do País e está abrindo possibilidades de construir novas experiências e um novo ecossistema de inovação. Além de uma internet rápida e de baixa latência, o 5G promete revolucionar as mais diferentes áreas, da cirurgia médica ao trânsito das grandes cidades. O desafio no momento é entender os diversos “Brasis” para realizar um planejamento mais aderente para expansão das redes e seu uso nos negócios, de acordo com o perfil de cada localidade.