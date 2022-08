Claro ativa 5G em 52 bairros de São Paulo; veja quais são

A Claro está ativando nesta quinta-feira, 4, a internet móvel de quinta geração (5G) em São Paulo, após a cidade ter sido liberada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo a operadora, 52 bairros serão atendidos a partir desta quinta (veja a lista abaixo). Isso não quer dizer, entretanto, que toda a área dos bairros tenha cobertura - vai depender da instalação de uma quantidade crescente de antenas.

A expectativa inicial da Claro é do alcance de velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento).

A companhia afirmou que a adoção do 5G não vai exigir nenhuma alteração de contrato. Qualquer cliente com aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso ao 5G sem necessidade de mudar de plano ou de chip.

Em suas campanhas de comunicação, a Claro adota a terminologia 5G+. É assim que a empresa tem chamado a oferta da nova geração de internet no seu padrão “puro sangue”, oferecido a partir da faixa de 3,5 Ghz, que permite o tráfego de dados com maior velocidade e menor latência.

Essa terminologia serve para diferenciar o novo serviço de uma outra oferta que foi lançada anos atrás pela Claro e pelas suas concorrentes e que foi chamado de 5G - ainda que de modo impreciso. Esse foi o 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing) que se baseada em um compartilhamento de outras faixas por onde já percorriam os sinais do 4G. Houve uma melhora na velocidade na época, mas muito abaixo do proporcionado pelo 5G que está chegando agora.

Internet de quinta geração teve sinal ativado hoje na cidade de São Paulo; Claro diz que vai atender 52 bairros. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. A operadora já possui cerca de 2,6 milhões de smartphones compatíveis em operação em sua rede. A Claro informou que possui cerca de 50 aparelhos com acesso do 5G+ em seu portfólio, com preços a partir de R$ 1.299, no plano pós-pago, e com opção de parcelamento.

Veja os bairros que serão atendidos pelo 5G da Claro:

Água Branca, Bela Vista, Brooklin Novo, Brooklin Paulista, Butantã, Cerqueira César, Chácara Monte Alegre, Chácara Santo Antônio, Cidade Jardim, Cidade Mãe do Céu, Cidade Monções, Consolação, Higienópolis, Indianópolis, Itaim Bibi, Jardim América, Jardim Ampliação, Jardim Anália Franco, Jardim Caboré, Jardim das Acácias, Jardim dos Estados, Jardim Europa, Jardim Londrina, Jardim Paulista, Jardim Paulistano, Jardim Petrópolis, Moema, Morumbi, Paraíso, Paraíso do Morumbi, Paraisópolis, Parque São Jorge, Pinheiros, Planalto Paulista, Santa Cecília, Santo Amaro, Sumarezinho, Tatuapé, Vila Nova Conceição, Vila Andrade, Vila Carrão, Vila Clementino, Vila Cordeiro, Vila Gomes Cardim, Vila Invernada, Vila Mariana, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Vila Romana, Vila Suzana, Vila Tramontano e Vila Uberabinha.