8 milhões de chaves Pix divergem dos dados da Receita ou são de pessoas já mortas, diz BC

BRASÍLIA - O Banco Central detalhou nesta quinta-feira, 6, os dados sobre problemas cadastrais envolvendo chaves Pix. Segundo a autarquia, aproximadamente 1% das chaves de pessoas físicas, o equivalente a 8 milhões, têm problemas. Destes, 4,5 milhões têm nomes com grafia distinta dos dados da Receita Federal.

Outros 3,5 milhões de chaves com problemas são de usuários que morreram, mas cujos nomes não foram retirados da base de dados. Completam a lista 30 mil chaves vinculadas a CPFs suspensos, 20 mil chaves ligadas a CPFs cancelados e 1 mil chaves relacionadas a CPFs nulos.

Nesta manhã, o BC lançou novos mecanismos de segurança para o Pix, com o objetivo de coibir golpes no arranjo Foto: Leo Souza/Estadão

PUBLICIDADE Em relação às chaves de pessoas jurídicas, há 984.881 vinculadas a CNPJs inaptos, 651.023 ligadas a cadastros baixados e 33.386 relacionadas a cadastros suspensos. Nesta manhã, o BC lançou novos mecanismos de segurança para o Pix, com o objetivo de coibir golpes no arranjo. Instituições participantes passam a ter de garantir que os nomes de pessoas e empresas vinculadas a chaves Pix estejam em conformidade com as bases da Receita Federal, e deverão excluir as chaves com irregularidades.

“CPFs com situação cadastral ‘suspensa’, ‘cancelada’, ‘titular falecido’ e ‘nula’ e CNPJs com situação cadastral ‘suspensa’, ‘inapta’, ‘baixada’ e ‘nula’ não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do BC”, informou a autarquia.

Durante entrevista coletiva para detalhar a ação, o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Santana Lobo, esclareceu que as novas regras de segurança para o Pix servem para combater fraudes e não para restringir o acesso ao meio de pagamento.

Ele ressaltou que as instituições financeiras só deverão excluir as chaves Pix se houver evidência de fraude. Caso não sigam as novas regras, essas instituições estarão sujeitas a penalidades, como multas.