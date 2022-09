A esperança razoável domina o medo escancarado

Anos atrás, a The Economist cobriu as variações de crescimento no Brasil mostrando uma imagem do Cristo Redentor decolando e, depois, caindo. Há uma semana, em referência às próximas eleições, a capa da revista mostrou uma imagem em primeiro plano de Bolsonaro, cuja sombra ao fundo era a de Trump, e a manchete: “Bolsonaro prepara sua grande mentira no Brasil”.

A duas semanas do primeiro turno das eleições, é difícil dizer muito mais. Comparei com frequência os dois governos nos últimos quatro anos. É triste dizer que o número de países comprometidos totalmente com a democracia parece ter diminuído ao longo desses anos, conforme a direita política expande o seu alcance. Ela propõe o retorno do pior do passado, em vez de lidar com questões como raça, distribuição de renda, consentimento sexual, educação, mudanças climáticas, aposentadorias crescentes, doenças e a chance de falar livre e abertamente.

O governo Lula terá inevitavelmente um gabinete maior, aumentando a possibilidade de uma equipe econômica mais passível à análise cuidadosa

A tecnologia criou um mundo com possibilidades incríveis, assim como uma necessidade drástica de ajustes futuros. Parte do problema reside no próprio âmbito da responsabilidade. Há sempre coisas demais para se fazer durante vários anos consecutivos para lidar de forma eficaz com todas as áreas que necessitam de políticas concretas. Definir prioridades é essencial.

Quais políticas econômicas estarão em um governo possivelmente liderado por Lula?

Uma delas, sem dúvida, é a retomada de uma assistência estatal substancial para o setor industrial. Outra é a procura por mais fundos para transferir para as famílias de baixa renda dependentes do Bolsa Família. A terceira é encontrar uma fonte confiável de recursos federais para limitar os déficits no Orçamento. Escondê-los em dívidas acumuladas custou a Dilma seu mandato, ninguém se esquecerá disso. A tudo isso se soma o fim do teto de gastos criado por Henrique Meirelles para limitar as despesas federais, como Lula já indicou.

Contudo, há espaço para esperança. Lula tem Alckmin como seu vice-presidente, com fortes raízes no PSDB e uma antiga relação com o grupo de economistas que apoiava fortemente o bem-sucedido Plano Real. O governo Lula terá inevitavelmente um gabinete maior, aumentando a possibilidade de uma equipe econômica mais passível à análise cuidadosa dos dados do que à ideologia antecipada de Paulo Guedes. Lembre-se também da indicação de Meirelles por Lula para ser chefe do Banco Central, alguém que permaneceu durante oito anos inteiros.

Vamos aguardar o fim do primeiro turno para ver a margem entre os candidatos antes de chegar a uma decisão final. Não posso votar, mas ter uma forte esperança talvez funcione.