Abono Salarial 2023; veja quem tem direito, datas e como consultar

O Abono Salarial de 2023, pago proporcionalmente aos meses trabalhados no ano-base 2021, pode chegar a até um salário mínimo de R$ 1.302. O cálculo do valor corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Para receber o benefício, o trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base e a sua média salarial não pode ultrapassar dois salários mínimos no período.

Quem tem direito ao abono salarial 2023?

Veja abaixo todos os requisitos, de acordo com a Caixa Econômica Federal, agente pagador do abono:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Como consultar

A consulta ao pagamento do benefício estará disponível a partir do dia 13 de fevereiro de 2023 nos canais da Caixa:

App CAIXA Tem

App CAIXA Trabalhador

Atendimento CAIXA ao Cidadão 0800 726 0207

A partir de 05 de fevereiro de 2023 todos os trabalhadores poderão realizar a consulta sobre o direito ao Abono Salarial pelos canais do Ministério do Trabalho e Previdência, assim como esclarecer dúvidas sobre o benefício. Confira os meios:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal www.gov.br

Telefone 158

Também é possível enviar mensagem ao Ministério do Trabalho e Previdência por meio do Formulário de contato MTP, disponível nesta página.

Como é feito o pagamento

O pagamento do Abono Salarial pode ser realizado:

por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou Conta Digital no banco

por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa

nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui utilizando o Cartão Social e senha

em agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do abono salarial segue a ordem pelo mês de nascimento do trabalhador.

