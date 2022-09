“Aceita Pix? Não, só cheque”

Depois de quase dez anos sem assinar cheques no Brasil, tive de emitir uma “folhinha” para pagar o aluguel no primeiro mês em que desembarquei em Nova York. Fiquei chocada, confesso. Com o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), bombando no Brasil - a ferramenta está próxima de bater o primeiro trilhão de reais em um único mês -, eu nunca imaginei que ainda se usasse cheque nos dias de hoje, principalmente nos Estados Unidos, a maior potência global.

No pagamento do segundo aluguel, outra surpresa: a transferência tradicional de um banco para o outro, como no Brasil, leva de dois a três dias para o dinheiro creditar na conta do destinatário. Fiquei sem palavras ao gerente da minha conta. Era o dia de pagar o aluguel e eu não tinha de dois a três dias. Respondi com um emoji, aquele com cara de chocada, ao gerente. Não fiz o pagamento antes porque achei que fosse ao menos como no Brasil, com TED e DOC, transferências de recursos mais tradicionais entre contas bancárias antes da chegada do PIX, e que garantem o dinheiro ao felizardo quase sempre no mesmo dia útil.

A solução para não atrasar o pagamento? Usar o método wire, que credita a grana no próximo dia útil ou no mesmo - se você for muito sortudo -, caso a transferência seja feita até às 14h. É bem similar à TED e ao DOC do Brasil. Tudo bem, vamos nessa. Certo, mas é cobrada uma taxa de US$ 25, ou quase R$ 130, considerando o câmbio de sexta-feira, dia 19. Fora o custo, não é fácil. São pedidas várias informações que não são intuitivas.

Pix já movimentou quase R$ 1 trilhão no Brasil Foto: LEO SOUZA/ESTADAO

No mês seguinte, fiz a transferência cinco dias antes do vencimento do aluguel para me certificar de que não teria problemas e meu “credit score” com o dono do imóvel, chamado aqui de “landlord”, não seria abalado. Tudo o que você tem nos EUA é o seu histórico de crédito. Sem ele, nada feito.

Uso a minha história, mas ela não é a única e se repete. Há uns sete anos, outra brasileira passou pela mesma situação e teve de assinar um cheque para pagar o seu aluguel. Naquela época, relembra, já ficou surpresa. Quando conta sobre o perrengue para pagar o aluguel, ela me responde: “Ainda é assim? Continua tudo igual”, raciocina.

Outro imigrante e a mesma situação: tinha de mandar o pagamento do aluguel via cheque porque o proprietário da casa que ele alugava morava em uma cidade do interior. Assim, a folhinha ia pelo Correio porque não era possível fazer transferência para o banco no qual tinha conta, por se tratar de uma instituição regional.

Para além da demora e do modelo arcaico de pagamento, tudo é pago. É curioso acompanhar a discussão de se os bancos brasileiros perderam ou não dinheiro com o PIX enquanto nos EUA o serviço bancário é como um pão, um produto na gôndola do supermercado, onde você paga por tudo.

E não há um “PIX” norte-americano. Existem soluções de pagamentos instantâneos, mas nenhuma tem o que o Banco Central mais se orgulha no Brasil: a interoperabilidade, que conecta todos os bancos, as pessoas e, consequentemente, instiga a concorrência entre os agentes por um serviço melhor e de menores custos aos usuários. Não fosse o impacto na violência, com criminosos também vendo oportunidade com o PIX, estaria tudo lindo!

Estudo recente do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), uma espécie de banco central dos bancos centrais, chama atenção para o crescimento “notável” e “dramático” do PIX no Brasil. Dentre os elogios que tece à solução, que começou a operar em novembro de 2020, auge da pandemia pelo mundo, a entidade cita a redução de custos para os comerciantes que aderiam à novidade frente a outras modalidades de pagamentos.

Segundo o BIS, com sede em Basileia, na Suíça, o custo médio do PIX é de 0,22% ante o valor movimentado, bem abaixo das taxas de 2,2% cobradas por transações com cartões de crédito no Brasil. Supera, assim, até mesmo as taxas cobradas em países desenvolvidos, como nos EUA, por exemplo, onde é de 1,7%, conforme o organismo. O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) também mencionou o PIX em um estudo recente sobre a rapidez com que avançaram os serviços financeiros digitais em meio à pandemia de covid-19.

E a solução não para de crescer. Em menos de dois anos desde o seu lançamento, o PIX está próximo de galgar o seu primeiro R$ 1 trilhão em um único mês, mostram os dados mais recentes do Banco Central (BC). Em julho, foram transacionados R$ 933,569 bilhões por meio da ferramenta.

O PIX revolucionou a forma como se transfere dinheiro no Brasil e também está causando uma reviravolta nos bancos. No caso do norte-americano Citi, a ferramenta deve ajudar a colocar o Brasil entre os líderes globais de pagamentos, considerando a base de transações do gigante de Wall Street. Atualmente, o ranking é comandado pela Argentina, impulsionada pela operação do Mercado Livre, seguida por Índia e México na sequência. Para o diretor de Treasury e Trade Solutions (TTS, na sigla em inglês) do Citi América Latina, Steve Donovan, essas posições devem mudar em 2022. A Argentina seguirá na liderança, diz, mas o Brasil deve disputar com o México as segunda e terceira colocações. Isso graças ao PIX, afirma, lamentando o salto também nos índices de crimes por “sequestro no PIX” no País.

Apesar das taxas cobradas, os bancos nos EUA não têm elevado seus ganhos na operação de varejo. Excluindo o efeito de juros, as receitas do Bank of America encolheram no segundo trimestre ante igual intervalo de 2021. No rival JPMorgan Chase, o maior do país em ativos, houve crescimento, mas o banco não detalha os ganhos. Ou seja, pode ter efeito de maiores juros nesta conta.

Enquanto isso, no Brasil, os bancos têm conseguido manter o patamar de receitas com serviços de conta corrente visto antes da chegada do PIX. O temor de menores ganhos não se confirmou - o próprio BC prepara um estudo para mostrar isso. Além disso, tem de se levar em consideração a redução de despesas aos bancos. “O PIX substituiu transações de pequeno valor, reduzindo a movimentação de papel moeda e matando de vez o cheque”, afirma o chefe de análise da Eleven Financial, Carlos Daltozo, à coluna.

Ao menos no Brasil, porque nos EUA, os cheques ainda estão presentes. Mas devido ao sucesso do PIX na economia brasileira, a ferramenta vai começar a ganhar o mundo. De acordo com o presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto, a Colômbia e o Canadá já demonstraram interesse na solução. Fica a dica para Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).