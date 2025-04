Acionistas do Master vão ter que colocar R$ 2 bi para fechar operação com BRB

BRASÍLIA - Uma das principais condicionantes apresentadas pelo BRB, o banco estatal do Distrito Federal, para comprar a metade do Banco Master é que os atuais sócios façam uma injeção de R$ 2 bilhões no banco. A exigência está descrita no comunicado divulgado pelo BRB na noite de sexta-feira, 28, quando o negócio foi fechado, mas o valor não era conhecido até agora.

PUBLICIDADE Os R$ 2 bilhões são um compromisso acertado pelos controladores do Banco Master com o Banco Central para capitalizar o próprio banco. Segundo fontes a par das negociações, essa injeção de capital reduz o risco para o BRB, já que significa um aumento do patrimônio líquido do banco, de R$ 4,1 bilhões, de acordo com o balanço do banco divulgado em junho do ano passado, para R$ 6,1 bilhões. Em outras palavras, caso o BRB encontre inconsistências de R$ 2 bilhões nos ativos do Master, esses recursos dos sócios seriam usados para cobrir o rombo.

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master Foto: Divulgação Banco Master

Uma dúvida que ronda a operação, contudo, é se os sócios terão mesmo a capacidade de fazer o aporte, já que ele deve acontecer antes de o BRB comprar 58% das ações do banco, em um negócio estimado também em R$ 2 bilhões.

Esse aporte dos sócios é uma das cinco condições precedentes do negócio, tecnicamente descrita no fato relevante como “deferimento dos processos de homologação de aumentos de capital do BRB e do Banco Master, atualmente em análise pelo Banco Central”.

Especialistas que acompanham a operação avaliam que esse modelo seria menos arriscado para o BRB do que as notícias que circularam sobre a proposta do BTG, de comprar todo o banco por R$ 1. Primeiro, porque o BRB fez uma triagem de ativos que considera menos arriscados, segundo, porque condicionou a compra ao aporte de R$ 2 bi dos sócios. Com isso, ele diminui o risco de baixa nos ativos, na mesma proporção.

Já o BTG, se comprasse todo o banco por R$ 1, teria que, provavelmente, tirar recursos do próprio bolso para provisionar a baixa de ativos, incluindo aqueles considerados de maior risco, que não entraram no negócio desenhado pelo BRB.

Se os atuais sócios do Master honrarem com o compromisso, o valor efetivo da compra pelo BRB é bem inferior ao divulgado, uma vez que os R$ 2 bilhões servirão para reforçar o patrimônio líquido da instituição por meio de aumento de capital. Cálculos internos indicam que, com isso, o valor líquido pago pelo BRB pela metade do Master ficaria perto de R$ 1 milhão.

Além do aporte prévio de capital, o BRB levantou outras quatro condicionantes para que o negócio seja concluído: a conclusão da diligência que está em curso no balanço do Master; a autorização do Banco Central para a compra, assim como a do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a reorganização do Banco Master, com a retirada do Master BI e do Voiter da companhia. Esses braços de atuação atual do Master não fazem parte dos ativos que são alvo do BRB e ficarão com a instituição remanescente, após a conclusão do negócio.

Precatórios com desconto

Parte dos receios dos analistas com o balanço do Master se dá com a carteira de precatórios da instituição e também com os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Ambos os títulos se parecem: enquanto os precatórios são papéis com direitos a receber do governo, os FIDCs dão direitos a receber de empresas, em processos judiciais.

O Master tinha uma posição agressiva no mercado com esses papéis, comprando esses títulos com grande desconto, mas lançando em seu balanço a valor de face. O problema é que esses títulos não têm tanta liquidez, já que dependem de decisões judiciais e do cronograma de pagamentos de precatórios pelos governos federal, estadual e municipal.

O mais prudente seria lançar esses números no seu balanço com desconto, porque, caso o banco precise de recursos rapidamente, os papéis seriam ofertados ao mercado com deságio, e não a valor de face.