As ações da Tesla despencaram na segunda-feira, 10, atingindo seu ponto mais baixo desde antes do dia da eleição, conforme os investidores registravam o impacto da queda nas vendas e os protestos crescentes sobre o papel político de alto perfil que Elon Musk, o chefe executivo da empresa, assumiu.

No fechamento do pregão, as ações da fabricante de carros elétricos caíram mais de 15% no dia e mais de 50% a partir de um pico em meados de dezembro. A perda do dia foi a maior para as ações da Tesla desde 2020 e superou em muito a queda de 2,7% na segunda-feira, 10, no S&P 500 (índice da Standard & Poor’s 500, composto por 500 ativos cotados nas Bolsas NYSE ou Nasdaq).

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, com o presidente dos EUA, Donald Trump Foto: Alex Brandon/AP

PUBLICIDADE A forte alta nas ações da Tesla que se seguiu à eleição de Donald Trump como presidente e a nomeação do Musk como czar de cortes de custos do governo de fato evaporou com mais de US$ 700 bilhões (R$ 4 trilhões) em valor de mercado de ações. Os investidores esperavam que o apoio financeiro de Musk à campanha de Trump e seus laços com a Casa Branca beneficiassem a Tesla, ajudando a superar obstáculos regulatórios para a tecnologia de direção autônoma da empresa. Em vez disso, a presença onipresente de Musk em Washington se mostrou um passivo. Os investidores estão preocupados que Musk não tenha passado tempo suficiente gerenciando a Tesla quando as vendas dos carros da empresa estão despencando.

Publicidade

A Tesla se tornou alvo de protestos cada vez mais intensos de pessoas enfurecidas com o papel de liderança do Musk no corte de empregos de guardas florestais e outros servidores civis, enquanto reduz a ajuda externa e outros programas.

Na semana passada, alguém ateou fogo em estações de carregamento da Tesla perto de Boston; tiros foram disparados em uma concessionária Tesla no Oregon; e manifestantes foram presos em um protesto não violento em uma concessionária Tesla no Lower Manhattan.

A reação política é culpada, pelo menos em parte, pelos números de vendas desanimadores na Europa no mês passado, incluindo uma queda de 76% nas vendas da Tesla na Alemanha, o maior mercado de carros do continente. Musk endossou partidos de extrema direita em países europeus, incluindo a Alemanha. Os analistas também atribuem as quedas nas vendas à falta de novos modelos e ao aumento da concorrência.

Em janeiro, a Volkswagen vendeu mais veículos elétricos fora da China do que a Tesla, de acordo com as cifras publicadas na segunda-feira pela SNE Research, uma empresa de pesquisa e consultoria na Coreia do Sul.

Publicidade

É provável que a Tesla sofra menos do que outras montadoras nos conflitos comerciais provocados por Trump, mas a empresa pode ser vítima do agravamento das relações com a China. A maior fábrica da Tesla fica em Xangai, onde a empresa fabrica carros para o mercado chinês e para exportação para a Europa e outras regiões.

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.