Ações do First Republic Bank despencam após anúncio de que clientes sacaram US$ 100 bi em março

As ações do First Republic Bank despencaram nesta terça-feira, 25, depois do anúncio de que clientes sacaram mais de US$ 100 bilhões em depósitos durante a crise do mês passado, com temores de que poderia ser o terceiro banco a falir após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Na segunda-feira, 24, o banco informou que planeja vender ativos e reestruturar seu balanço, além de demitir até um quarto de sua força de trabalho, que totalizava cerca de 7,2 mil funcionários no final de 2022.

As ações do First Republic Bank despencaram na abertura do mercado nesta terça-feira, 25 Foto: Mike Segar/Reuters

As ações caíram mais de 28% quando os mercados abriram. Outros bancos regionais estavam sob pressão no que parecia ser um dia de baixa para os mercados, mas as perdas iniciais foram modestas.

O banco de São Francisco ainda informou que foi capaz de estancar o sangramento depois que um grupo de grandes bancos depositaram US$ 30 bilhões em março, como parte de um pacote de socorro liderado pelo setor privado.

“Com ainda um grande nível de incerteza nos resultados e perdas esperadas para o próximo ano, recomendamos aos investidores vender ações, pois as perspectivas parecem que não estão claras”, disse Arren Cyganovich, analista do Citi, em nota aos clientes.

Primeiro trimestre

O First Republic Bank, um dos bancos regionais mais afetados pela pressão de liquidez que se seguiu à quebra do Silicon Valley Bank (SVB), registrou lucro líquido de US$ 923 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Segundo balanço divulgado na segunda-feira, os depósitos da instituição com sede em São Francisco somavam US$ 104,5 bilhões em 31 de março, um tombo de 40% no período de três meses. Na comparação anual, a queda foi de 35%. O valor já inclui os US$ 30 bilhões depositados por grandes bancos em março.

A empresa, no entanto, assegurou que os depósitos se estabilizaram desde então e alcançaram US$ 102,7 bilhões em 21 de abril, uma queda de 1,7% frente ao final do mês passado.

Ainda conforme o balanço, o First Republic teve lucro de US$ 1,23 por ação nos três primeiros meses do ano, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,95. Já as receitas recuaram 13,4% no confronto anual, a US$ 1,2 bilhão, praticamente em linha com o consenso. /AP e Dow Jones Newswires