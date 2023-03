Ações da Gol disparam após divulgação de resultado no quarto trimestre

Ações da Gol dispararam após a divulgação do resultado do quarto trimestre do ano passado. A empresa divulgou ter registrado um lucro líquido de R$ 230,9 milhões no período, revertendo a perda de R$ 2,8 bilhões do último trimestre de 2021. Nas operações da B3 na manhã desta quarta-feira, 8, as ações da empresa chegaram a entrar em leilão duas vezes, por oscilação máxima permitida. Às 10h30, os papéis da companhia subiam 18%.

O resultado divulgado nesta manhã, porém, é apenas uma prévia, não auditada. Segundo a Gol, as demonstrações financeiras ainda se encontram em processo de revisão pelos auditores independentes e serão divulgadas após a conclusão dos respectivos trabalhos. A data prevista é 28 de março.

Pelos números prévios, O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente do trimestre foi de R$ 1,168 bilhão, o maior desde o quarto trimestre de 2019, destaca a companhia. O resultado é 370% maior que o quarto trimestre de 2021. A margem Ebitda recorrente foi de 25%, 16,2 pontos porcentuais acima do mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida da companhia alcançou R$ 4,7 bilhões no quarto trimestre do ano passado, 61,7% maior que o quarto trimestre de 2021.

A Gol Linhas Aéreas reverteu a tendência e registrou lucro líquido no último trimestre de 2022 Foto: Fabio Motta / Estadão

Em seu release de resultados, o presidente da Gol, Celso Ferrer, ressalta que o ano de 2022 foi marcado pelo retorno às operações normais em muitos aspectos. “Focamos no controle de custos e no aumento de nossas margens, e nossos fortes resultados no trimestre são evidências de que nossa abordagem está funcionando”, avalia.

Continua após a publicidade

O executivo destaca ainda que a demanda dos clientes continua a crescer, principalmente dos viajantes a negócios e “Bleisure” (mistura de negócios com lazer). “Ao entrarmos em 2023, manteremos a consistência de nosso desempenho operacional e fortaleceremos nossa malha aérea com rotas que aumentem ainda mais nossos níveis de produtividade”, afirma.