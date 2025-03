Fuga de investidores preocupados com as medidas de Trump rebaixa o principal índice de Wall Street

O índice de referência do mercado de ações mais seguido do mundo sofreu uma correção nesta quinta-feira, 13, uma queda que ressalta como o mercado em alta, que já dura dois anos, está perdendo força nos primeiros dias do governo Trump.

Outros índices importantes, incluindo o Russell 2000 e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, já haviam caído em correção. Na quinta-feira, o Nasdaq caiu 2%, enquanto o índice Russell 2000 de empresas menores, que tendem a ser mais expostas ao fluxo e refluxo da economia, estava 1,6% menor.

Operadores no pregão da Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira, 12 Foto: Richard Drew/AP

A preocupação mais profunda entre os investidores é que a incerteza em torno dos efeitos das políticas de Trump está fazendo com que os consumidores gastem menos e desencorajando as empresas a investir. Essa reticência pode, por sua vez, levar a economia a uma desaceleração, forçando os investidores a reavaliar as avaliações das empresas.

“Acho que o que os mercados estão nos dizendo é que eles estão muito preocupados com o potencial de uma recessão”, disse Kristina Hooper, estrategista-chefe de mercado global da Invesco. “Isso certamente não é o que os mercados esperavam para 2025.”

Esta é a 11ª correção no S&P 500 desde a crise financeira de 2008-9, de acordo com dados da Yardeni Research. Três das quedas anteriores se transformaram em mercados de baixa, definidos como um declínio mais severo de pelo menos 20 por cento.

Até agora, a administração ignorou a turbulência do mercado. Scott Bessent, secretário do Tesouro, disse na quinta-feira que estava focado na “economia real”, minimizando os sinais enviados por líderes empresariais e investidores. “Não estou preocupado com um pouco de volatilidade ao longo de três semanas”, disse ele.

‘Turbulência no curto prazo, e crescimento no longo prazo’, diz Trump

Com a queda das ações nas últimas semanas, o governo Trump enfatizou que suas políticas econômicas foram elaboradas para promover o crescimento de empregos no longo prazo, mas podem causar alguma turbulência no mercado no curto prazo.

Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management, disse que a economia já havia começado a ser “impactada negativamente”.

A dor foi sentida intensamente entre as gigantescas empresas de tecnologia que impulsionaram o mercado para cima nos últimos anos, mas seus preços de ações, antes em alta, reverteram o curso desde então. O índice Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, caiu cerca de 14% de seu pico em dezembro.

A liquidação também se espalhou para outros cantos do mercado, sinalizando preocupações mais amplas do que simplesmente uma reprecificação de empresas de tecnologia altamente valorizadas. O Russell 2000 caiu 18% de seu pico em novembro, perto de um mercado de baixa totalmente desenvolvido.

Setores do mercado de ações expostos a tarifas, como produtores de alimentos, caíram. Os efeitos estão sendo sentidos em outras empresas, como varejistas e companhias aéreas, que estão preocupadas com uma retração entre os consumidores caso a economia entre em crise. Na quinta-feira, a varejista de baixo custo Dollar General disse que o tráfego de clientes caiu em seu trimestre mais recente, e a empresa previu pressão financeira contínua. A Delta Air Lines cortou sua previsão financeira esta semana para os três primeiros meses do ano, citando menor demanda por viagens domésticas. “Até agora, em 2025, a economia dos EUA só enfrentou ventos contrários”, disse Shah.

Na quinta-feira, Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre vinho e champanhe europeus, um dia após a União Europeia anunciar tarifas retaliatórias sobre importações de uísque dos EUA e vários outros produtos americanos. O presidente já adicionou tarifas sobre importações de aço e alumínio, e uma ampla faixa de produtos da China.

Os investidores estão preocupados que as tarifas, uma vez em pleno vigor, elevem os preços — prejudicando empresas e consumidores. As políticas de imigração de Trump e as demissões de funcionários federais pelo chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) também estão surgindo no cenário, assim como a ameaça de uma paralisação iminente do governo.

“A perspectiva para a inflação depende mais de tarifas, deportações e DOGE do que dos lançamentos de dados retrospectivos agora”, disse Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, na quinta-feira.

