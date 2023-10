‘Devemos fazer ‘acordo de Basileia’ para o planeta, com lastro na Natureza’, diz Marina à Haddad

BRASÍLIA - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, propôs há pouco que o tema ambiental e espelhe no que acontece no mundo financeiro e crie uma forma de preservar o globo. “Temos que fazer um acordo de Basileia para o planeta, com lastro na natureza”, defendeu, falando diretamente para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os dois participam do 7º Fórum Nacional de Controle, promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, que tem como tema “Desenvolvimento Sustentável e o Controle”. Basileia é uma cidade suíça que, a cada dois meses, reúne os presidentes de bancos centrais de todo o mundo e recomenda parâmetros e padrões a serem seguidos pelas instituições financeiras e evitar colapsos no sistema. Sobre o lastro mencionado pela ministra, trata-se de um acordo firmado em Bretton Woods, nos Estados Unidos, quando o dólar foi adotado como uma garantia para moedas internacionais.

Marina Silva propõe que associação entre economia e sustentabilidade cresça. Foto: Wilton Junior/Estadão

Marina adiantou que o dado de queda do desmatamento do mês de setembro subirá para 50% - estava em 48% em agosto. “Nos primeiros nove meses do governo Lula, o plano de prevenção e preservação da Amazônia conta com a participação de 19 ministérios trabalhando. Reduzimos o desmatamento em 48% e, em setembro, deve passar para 50%, com o Estado do Amazonas chegando a 60%”, disse. “Temos que quebrar a inércia dos resultados já alcançados, pois ainda são insuficientes”, acrescentou.

Durante o evento, a ministra destacou que o El Niño é um fenômeno natural, mas que vem sendo potencializado pela mudança do clima. Sobre a ferramenta do TCU que será lançada durante a COP28, em Dubai, Marina comentou que se trata de uma plataforma fundamental. “Inclusive para a nossa liderança no G20″, disse sobre o evento que será realizado no Brasil no ano que vem. Participam também do evento os ministros Rui Costa (Casa Civil), Esther Dweck (Gestão), Jorge Messias (AGU) e Augusto Nardes (TCU).