Expectativa é de retomar acordo de cotas de vendas aos EUA, diz presidente do Instituto Aço Brasil

BRASÍLIA – A uma semana da data para os Estados Unidos efetivarem a sobretaxa no aço importado, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, diz esperar que o País consiga recompor o acordo de cotas de exportação fechado em 2018 com os americanos, na primeira gestão de Donald Trump.

PUBLICIDADE A expectativa gira em torno da conversa que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, terá com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. É esperado que o contato entre os dois aconteça ainda nesta semana. “Expectativa é que sejam estabelecidos canais de comunicação. O governo brasileiro está de fato empenhado em negociar e o ministro já se colocou dessa forma, formalmente. Nossa expectativa é que a gente possa recompor um acordo que é bom para a siderurgia brasileira, mas é bom para a siderurgia americana também”, disse ao Estadão/Broadcast o presidente da entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço.

'O Brasil é um fornecedor confiável para uma matéria-prima estratégica para os Estados Unidos', diz presidente do Instituto Aço Brasil. Foto: Marcos Correa/PR

Ontem, Trump reforçou seu plano de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio que chegam de fora aos Estados Unidos. Aqui, por sua vez, o setor siderúrgico aposta na função estratégica que o aço brasileiro exportado exerce na indústria americana para manter o acordo de 2018. Por ele, o Brasil pode exportar anualmente 3,5 milhões de toneladas de aço semiacabado e 687 mil toneladas de laminados aos EUA – arranjo que evitou a sobretaxa anunciada pelo republicano em seu primeiro mandato.

É sobre o aço semiacabado que as atenções do mercado interno se voltam especialmente. No ano passado, das 5,6 milhões de toneladas de placas de aço importadas pelos Estados Unidos, 3,4 milhões de toneladas foram do Brasil. Como o produto é usado pela indústria americana e, portanto, complementar à produção de lá, o setor acredita que a gestão Trump irá reconhecer a importância econômica de manter o acordo fechado há praticamente oito anos.

“Temos completa convicção de que é bom para o Brasil, mas é bom para os Estados Unidos também. O Brasil é um fornecedor confiável para uma matéria-prima estratégica para os Estados Unidos e, por tudo isso, temos a convicção que, abertos os canais de comunicação, a gente consiga recompor o acordo”, apontou Lopes.

Outra informação destacada por Lopes é a posição brasileira de grande importador de carvão siderúrgico dos Estados Unidos. Em 2024, as empresas locais importaram US$ 1,4 bilhão do produto norte-americano, que é usado na fabricação do aço. No comércio dos principais itens da cadeia do aço – que inclui carvão, aço e máquinas e equipamentos – Estados Unidos e Brasil detêm uma corrente de comércio de US$ 7,6 bilhões. Nela, os EUA são superavitários em US$ 3 bilhões.

Como mostrou a reportagem mais cedo, a conversa de Alckmin com o secretário de Comércio dos Estados Unidos é avaliada dentro do governo como um possível “divisor” nas tratativas brasileiras para tentar amortecer o choque do tarifaço de Donald Trump.

A velocidade das negociações de alto nível com os Estados Unidos foi impactada porque apenas recentemente os indicados do republicano para a área de comércio foram confirmados pelo Senado americano. Entre os principais nomes estão Lutnick, com quem o vice-presidente conversará, e Jamieson Greer, escolhido como representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).