Falta Alckmin falar mais abertamente sobre política fiscal aos empresários na campanha de Lula

O ex-presidente Lula prometeu cerveja e picanha aos trabalhadores, nos finais de semana, e Geraldo Alckmin ao mundo empresarial e financeiro para “consertar juntos” a economia.

E teve também promessa de renegociar dívidas, que era do adversário Ciro Gomes, que ele falou no minuto final da entrevista aos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional. Um ponto sensível para os endividados eleitores e trava para o aumento do consumo e da retomada do crescimento a partir do ano que vem.

Lula se saiu bem no embate (até a campanha do presidente Jair Bolsonaro acha isso) e reforçou o papel do ex-governador tucano no coração da campanha do PT como fiador dos três pilares que mais agradam ao mundo dos negócios: previsibilidade, credibilidade e estabilidade.

Falta a Geraldo Alckmin falar mais, sobretudo expor com mais contundência a 'narrativa fiscal' da chapa que ele compõe com Lula Foto: Eraldo Peres/AP

Lula prometeu um governo “dos dois” para deixar claro que “Geraldo” não será um vice decorativo, se ganhar as eleições de outubro. “Ninguém pode ser pego de surpresa (na economia). E nunca antes, na história, este País teve uma chapa como Lula e Alckmin, para ganhar credibilidade externa e interna, para fazer as coisas acontecerem”, disse.

Na estratégia da campanha, o candidato delegou a Geraldo a interlocução com grupos como empresários do agronegócio, saúde, bancos etc.

Nas conversas com esses públicos, sempre de bastidores, o ex-governador tem frisado a questão fiscal, alinhando-se a Lula no discurso de que não há razão para cobranças sobre os rumos da política fiscal para garantir o equilíbrio nas contas, já que ele no Palácio do Planalto fez um governo fiscalmente responsável.

Justificativa sempre usada pelo ex-presidente para fugir dos detalhes do que pretende fazer. Os petistas não veem razão para a campanha antecipar qualquer coisa, principalmente antes do segundo turno.

Sem “mas” nem “mais”, se Geraldo é um dos fiadores da política econômica de um eventual governo Lula, não há razão para ele não aparecer em público falando sobre temas econômicos. Disciplinado, o ex-governador tem seguido à risca as orientações de campanha, que pisa em ovos em relação a temas mais espinhosos.

Falta a Geraldo falar mais. Falta, sobretudo, uma “narrativa fiscal” mais contundente que aponte os rumos e converse com todas as promessas de Lula: correção do salário mínimo acima da inflação, aumento do programa social para R$ 600, desoneração de impostos, correção da tabela do Imposto de Renda.

Depois de pandemia, guerra e aumento da miséria, todos concordam que essa trajetória seja gradual e mais lenta. Não é demais cobrar que as sinalizações sejam feitas em alto e bom som, e não somente em conversas fechadas.