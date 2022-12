Melhora econômica no fim do ano terá efeito negativo em 2023

As contas do governo federal em 2022 vão fechar o ano no azul com um superávit de cerca R$ 50 bilhões. O valor é maior do que os R$ 34 bilhões que o Ministério da Economia estava prevendo até poucos dias atrás. Mas parte dessa melhora no fim do ano terá efeito negativo em 2023 ao pressionar o Orçamento no primeiro ano do governo Lula 3.

A PEC da Transição abriu um espaço extra de R$ 20,1 bilhões para gastos adicionais em 2022.

Como faltam poucos dias para o fim do ano, as despesas serão empenhadas – fase do processo orçamentário na qual o governo assume o compromisso com o gasto –, mas no caso de boa parte não dará tempo de pagá-las.

A consequência será inevitável: a fatura vai para o ano que vem na forma de “restos a pagar”. Os chamados RAP, que, no jargão orçamentário, são despesas não pagas transferidas para o ano seguinte.

É mais uma fonte de pressão para o time de Lula, em especial Fernando Haddad, na Fazenda, e Simone Tebet, no Planejamento, que ficará com a Secretaria de Orçamento Federal na sua pasta.

No apagar das luzes, o governo Bolsonaro está abrindo novos créditos adicionais para ampliar gastos. Técnicos apontam que R$ 8 bilhões já seriam suficientes se não fosse o atendimento dos acertos políticos.

Até agora, uma série de portarias publicadas a toque de caixa vem abrindo esses créditos. Espera-se para amanhã mais uma portaria para completar os R$ 20 bilhões de espaço para novos gastos. Esse movimento joga uma bomba desnecessária para Lula.

O governo Bolsonaro passou anos segurando os gastos, deixando de pagar despesas líquidas e certas, como o caso dos compromissos com os organismos internacionais, e agora, no apagar das luzes, joga uma conta de mais de R$ 10 bilhões para o próximo governo pagar, já que uma parte dessas despesas adicionais que estão sendo contratadas agora vai ser paga até o fim do ano. Mas não deve passar de R$ 8 bilhões. O resto será empurrado para 2023.

O Congresso também aprovou no apagar das luzes novos gastos, inclusive salariais. O impacto desses projetos não foi sequer mapeado pelos técnicos da área econômica.

Não será tarefa fácil o ajuste dessas novas contas a pagar para 2023. Haddad antecipou que nos primeiros dias de janeiro tomará medidas para cobrir o rombo que foi aberto em 2022 nas contas públicas.

A expectativa é grande em torno do ajuste fiscal prometido num cenário difícil ainda para a economia.