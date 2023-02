Lula quebrará promessas importantes se insistir em isenção de tributos para a gasolina

O presidente Lula quebrará duas importantes promessas de governo se insistir em manter a isenção de tributos federais para a gasolina a partir de primeiro de março. Lula vendeu como prioridade no seu governo foco transversal (de todos os ministérios) na proteção ambiental e enfrentamento das causas que têm levado às mudanças climáticas.

Manter um subsídio bilionário para combustíveis fósseis é insistir no erro do ex-presidente Bolsonaro, que concedeu o benefício para evitar queda de popularidade na véspera das eleições presidenciais – que ao final ele acabou perdendo para Lula.

Na Europa, onde Lula vende a agenda verde do seu governo, o Parlamento Europeu, alinhado com as decisões da COP-26, proibiu a venda e produção de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035.

No Brasil, na contramão da agenda ambiental mundial, o governo despeja bilhões em subsídios para baratear o preço, que nem chegam integralmente às bombas. Qual é a opinião da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva? Ela está sendo ouvida?

A manutenção da isenção dos combustíveis também quebraria outro compromisso do presidente Lula: inserir o pobre no Orçamento.

A volta da tributação é importante para o plano de ajuste fiscal do ministro Fernando Haddad anunciado em 12 de janeiro. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto:

Do ponto de vista tributário, essa é uma medida altamente regressiva, que beneficia aqueles que têm automóveis particulares, a classe média e a população mais rica do País.

Continua após a publicidade

O dinheiro de que o governo abre mão poderia ser utilizado em políticas públicas sociais mais focadas nos mais pobres – justamente o que Lula prometeu. Portanto, se Lula seguir com a desoneração, estará ampliando o espaço do rico no Orçamento.

Manter o subsídio para baratear o preço da gasolina na bomba é deixar de arrecadar R$ 29 bilhões de março até dezembro. Fora os R$ 5,8 bilhões que já deixaram de entrar nos cofres do governo nos primeiros meses do ano, quando o núcleo político atropelou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e impediu a volta da cobrança dos impostos federais.

Haddad foi derrotado em janeiro e é alto o risco de ser novamente. A volta da tributação é importante para o seu plano de ajuste fiscal anunciado no dia 12 de janeiro. Estava na planilha das medidas que iam ajudar a reverter o rombo das contas públicas até 2024. Um teste para a credibilidade do compromisso do ministro em ajustar as contas públicas.

Nesse cenário, o risco fiscal seguirá impactando as expectativas de inflação. No lado da inflação, ganha-se com a isenção, mas o campo fiscal fica fragilizado.

Outro ponto que tem ficado de fora do debate decisório sobre a desoneração é que não há como garantir que a isenção de imposto se transforme em redução de preço ao consumidor.

Bolsonaro criou essa armadilha e o governo Lula continuará nela pelo caminho mais fácil. A partir de agora, não dá para repetir que é herança de Bolsonaro.