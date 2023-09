PEC que incorpora 50 mil servidores à União não deveria ter saído da gaveta e precisa voltar a ela

Se quiser mostrar compromisso verdadeiro com o corte de despesas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem de colocar na geladeira a PEC que pode incorporar na folha de pagamento do governo federal até 50 mil servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima com custo de R$ 6,3 bilhões por ano.

A PEC foi aprovada de forma irresponsável nesta semana pelo Senado e tramita agora na Câmara, onde dizem que será enxugada para diminuir o seu alcance. Mas o certo, neste momento, é retornar à gaveta, de onde não deveria nem mesmo ter saído.

Lira tem batido na tecla de que o governo precisa cortar despesas, e é hoje o principal fiador, junto ao mercado financeiro, de uma reforma administrativa com viés de redução de gastos. Se não travar a votação, suas cobranças perderão sentido e sua palavra em defesa do ajuste fiscal cairá no vazio.

É inaceitável que, a essa altura e em meio ao enorme desafio para as contas públicas que se avizinha para 2024, o Congresso carimbe mais esse custo a todos os contribuintes. O Orçamento está longe de fechar a conta e o ceticismo com as contas públicas voltou ao cenário econômico.

Senadores pelo Amapá, Davi Alcolumbre, Randolfe Rodrigues e Lucas Barreto comemoram aprovação da PEC dos Ex-territórios; Randolfe é o líder do governo no Congresso Foto: Waldemir Barreto / Agência Senado

Para piorar, a arrecadação da União, Estados e municípios está desacelerando, como mostrou o Estadão, e jogando pressão sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para liberar ajuda a prefeitos e governadores.

O Congresso, aliados e por que não dizer o próprio governo Lula — que não fez uma articulação política decente para barrar esse “Trem da Alegria” — parecem estar de brincadeira ao ignorar o risco fiscal e impor mais essa fatura.

É inaceitável que o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), tenha encabeçado o movimento. Ou ele é líder dos interesses dele mesmo ou o governo Lula fez um acordo com as principais lideranças beneficiadas diretamente pela PEC em troca de algo que só saberemos depois. Ou nunca saberemos. O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, sem dúvida é uma dessas lideranças.

A PEC foi aprovada por unanimidade no Senado e com apoio da base do governo. Esse assunto já tinha sido encaminhado em 2015. E a PEC, arquivada em 2022. Por que desarquivar agora? É a pergunta que fica sem resposta.

O próprio governo está ajudando a armar as novas bombas fiscais. Depois não adianta fazer coro contra os juros altos e coordenar ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Haddad está entrando cada vez numa arapuca. Não deixa de ter razão, de certa forma, o relator da LDO de 2024, Danilo Forte, que disse ter dó de Haddad por ser “quase impossível” zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. A conta quem paga é o contribuinte.