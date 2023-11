Companhias aéreas vão apresentar plano para reduzir preço das passagens em dez dias, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira, 14, que a reunião realizada com companhias aéreas no início da noite teve como objetivo entender as razões para a alta das passagens nos últimos meses.

Após o encontro, ficou definido que as empresas irão elaborar, em dez dias, um plano para reduzir as tarifas. “Sabemos que essa é uma questão mundial (os preços elevados). O que não podemos aceitar e permitir é o aumento abusivo que tem prejudicado os brasileiros”, cobrou Costa Filho.

Segundo o ministro, os valores praticados não estão acompanhando a queda do preço do querosene de aviação (QAv), que compõe 40% dos custos de operação.

“O QAv abaixou 14% neste ano. Temos trabalhado para fortalecer companhias, mas elas também têm que buscar caminhos. Não faz sentido ter baixa no querosene e não ter nas passagens”, afirmou o ministro.

Ministério de Portos e Aeroportos trabalha com a perspectiva de implementação do Voa Brasil a partir de janeiro de 2024 Foto: Fabio Motta/Estadão

Além das companhias aéreas, a reunião contou com a presença de representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e da Associação das Empresas Aéreas (Abear).

“Sabemos que não podemos fazer intervenção. Não nos cabe. O que estamos buscando é o diálogo. São nas diferenças que se constroem as convergências”, disse ao destacar que não haverá imposições do governo.

Como contraponto à impossibilidade de intervenção por parte do governo, o ministro lembrou que cabe ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) monitorar eventuais abusos. Disse ainda que a Anac está fazendo o monitoramento dos preços.

Voa Brasil

O Ministério de Portos e Aeroportos trabalha com a perspectiva de implementação do Voa Brasil a partir de janeiro de 2024. A informação é da assessoria de imprensa. Costa Filho havia dito, em entrevista a jornalistas, que o início será “no início do ano”.

O programa, anunciado ainda no primeiro semestre deste ano, foi debatido mais cedo por Costa Filho com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo a assessoria, o novo desenho está sendo finalizado.

Além de aposentados, o programa de passagens aéreas a R$ 200 deve ser estendido aos estudantes beneficiários do Programa Universidade Para Todos (Prouni).