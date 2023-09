A partir do primeiro semestre de 2024, passageiros que irão embarcar no aeroporto internacional Changi, em Cingapura, eleito o melhor do mundo no World Airport Awards 2023, não precisarão mais apresentar o passaporte. O documento deixará de ser imprescindível para viajar saindo do aeroporto da ilha, que fica na Ásia, por conta da instalação de controles biométricos para processos de autenticação de passageiros.

A medida está incluída em uma alteração na lei de imigração que foi apresentada nesta semana pela ministra da Comunicação e Informação da cidade-estado, Josephine Teo, que garantiu que Cingapura “será um dos primeiros países do mundo a introduzir controles de imigração automatizados e livres de passaportes”.

“Além de Dubai, que já oferece controles sem passaportes para alguns viajantes, não sabemos exatamente quais outros países têm planos semelhantes”, observou Josephine.

Inicialmente, os controles biométricos serão instalados em vários pontos apenas na zona de embarque do aeroporto, de modo que só alguns viajantes serão beneficiados, e Josephine antecipou que “é muito provável que os passaportes ainda sejam exigidos para (viajantes) de muitos países”.

A substituição do passaporte por controles biométricos no embarque busca agilizar ainda mais o tráfego no Aeroporto Changi, que atualmente está construindo seu quinto terminal.

Aeroporto Changi, em Cingapura, foi considerado o melhor aeroporto do mundo de 2013 a 2020 e retomou o título em 2023. Foto: Feline Lim/Reuters

O Changi registrou o recorde de ganhar o prêmio de melhor aeroporto do mundo por oito anos consecutivos (2013-2020), algo inédito desde o início da premiação em 2000. Ele foi substituído pelo aeroporto internacional Hamad, em Doha, no Catar, em 2021 e 2022, retomando o título em 2023.

O título é concedido aos aeroportos que recebem melhor pontuação em uma pesquisa global realizada pela Skytrax, com perguntas sobre experiência de chegada, compras, segurança, controles de imigração e acesso aos portões de embarque. / EFE