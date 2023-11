O Aeroporto Internacional de Dubai, o mais movimentado do mundo para viagens internacionais e lar da companhia aérea Emirates, está a caminho de superar os números de passageiros de 2019 este ano, demonstrando uma forte recuperação nas viagens após a pandemia de coronavírus, disse um alto funcionário na quarta-feira, 15.

O aeroporto teve 64,5 milhões de passageiros passando por suas espaçosas áreas de embarque até o terceiro trimestre deste ano, colocando-o a caminho de atingir 86,8 milhões de passageiros para o ano completo, ultrapassando sua marca de 2019 de 86,3 milhões de passageiros. Seus números mais altos foram registrados em 2018, com 89,1 milhões de passageiros.

O CEO dos Aeroportos de Dubai, Paul Griffiths, afirmou que, apesar de ficar um pouco aquém dos números pré-pandêmicos, a previsão atual é de 86,8 milhões de passageiros até o final do ano.

“Mas na verdade, esperançosamente, até o final do ano, talvez possamos elevar essa previsão.”, disse o CEO. Ele acrescentou: “Eu acredito que agora, porque temos a rede completa com 250 destinos, 95 companhias aéreas e 105 países, é por isso que conseguimos nos recuperar tão vigorosamente.”

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos, continua sendo o mais movimentado em termos de passageiros totais.

Até o terceiro trimestre, o aeroporto principal de Dubai lidou com 308 mil decolagens e pousos no total. Países como Índia, Arábia Saudita, Paquistão, EUA e Rússia lideraram os destinos. A Emirates e outras companhias aéreas dos Emirados Árabes Unidos, uma federação autocrática de sete emirados, continuaram voando para Moscou mesmo durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

A guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza também diminuiu o tráfego de e para o Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, para Dubai, que estabeleceu voos diretos após o reconhecimento diplomático dos Emirados Árabes Unidos ao país em 2020.

Os números também permanecem mais baixos com voos da China, que costumava ser um mercado fonte importante para a indústria turística de Emirates e Dubai. “Porque temos uma rede tão diversificada em muitos países diferentes, temos demandas bastante fortes. E quando um ou dois fluxos de tráfego diminuem, sempre é compensado por algo que se recupera mais vigorosamente”, disse Griffiths. “Por exemplo, no Extremo Oriente, ainda estamos vendo tráfego da China em números muito baixos. Mas à medida que isso ressurge, tenho absoluta certeza de que os números serão impulsionados por isso.”

O anúncio ocorreu durante a Dubai Air Show, onde a Emirates fez uma compra de aeronaves de US$ 52 bilhões com a Boeing, e a FlyDubai, companhia aérea irmã, adquiriu mais US$ 11 bilhões em aeronaves da Boeing.

Griffiths expressou otimismo quanto ao futuro da aviação em Dubai. “Esse, eu acredito, foi o maior show aéreo de todos os tempos”, disse. “A qualidade do show está ótima. Eu acho que as perspectivas para a aviação aqui em Dubai nunca foram tão promissoras.”/AP