O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), nos Emirados Árabes, foi o aeroporto mais movimentado do mundo nos sete primeiros meses de 2023, segundo o relatório “Aeroportos Mais Movimentados do Mundo” da ForwardKeys, empresa espanhola de inteligência de viagens. O principal critério utilizado é o número de voos internacionais que saem daquele aeroporto. Entre os 20 primeiros lugares, 11 aeroportos estão na Europa.

Segundo o relatório, e o aeroporto se recuperou completamente aos níveis anteriores à pandemia da Covid-19. De acordo com o levantamento, o desempenho do aeroporto é atribuído à “excelente conectividade e sua posição como um ponto de interseção global, beneficiando-se do aumento das viagens europeias, norte-americanas e indianas”. Além disso, há previsão de que a capacidade de assentos de saída está prevista para melhorar ainda mais com a recuperação gradual das viagens de longa distância da China.

Aeroporto de Dubai é o mais movimentado do mundo em 2023 Foto: Instagram/@dxb

Entre os que mais cresceram estão o Aeroporto de Istambul, na Turquia, e o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Catar. Istambul teve um crescimento de 37% do tráfego internacional de saída em 2023 em relação a 2019, que pode ser explicado em parte pelo aumento do interesse em viagens de lazer na Turquia, segundo o relatório. Já o Aeroporto Internacional de Hamad teve um crescimento de 15% no tráfego internacional de saída, um aumento que reflete as conexões restabelecidas no Oriente Médio e Norte da África, afetadas durante crise diplomática de 2019.

O Aeroporto de Heathrow, em Londres (LHR), o segundo mais movimentado do mundo, também teve uma recuperação significativa, com os passageiros internacionais partindo do aeroporto ultrapassando os níveis de 2019 em 2%. “A alta demanda por viagens transatlânticas entre a América do Norte e a Europa é um fator importante que contribui aqui, com crescimento específico no tráfego de voos partindo de Londres Heathrow (LHR) para os Estados Unidos”, coloca o relatório.

Na Ásia, o tráfego regional ainda não havia retornado aos níveis de 2019 nos primeiros sete meses de 2023. O Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul (ICN) na Coreia do Sul, e o Aeroporto de Changi, em Singapura (SIN), mostram um desempenho bom, com o tráfego internacional de saída em 77% e 85% dos volumes pré-covid, respectivamente.

Veja ranking dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2023

Aeroporto Internacional de Dubai, Emirados Árabes Aeroporto de Londres-Heathrow, Reino Unido Aeroporto de Charles de Gaulle, Paris, França Aeroporto de Amsterdã Schiphol, Países Baixos Aeroporto Internacional Changi, Singapura Aeroporto de Istambul, Turquia Aeroporto Internacional de Incheon, Coreia do Sul Aeroporto de Frankfurt, Alemanha Aeroporto Internacional de Hamad, Doha, Catar Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Espanha