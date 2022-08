AES Brasil fecha acordo com a Cubico para compra de complexo eólico por R$ 2,03 bilhões

A AES Brasil assinou Contrato de Compra e Venda de Ações (SPA) com a Cubico Brasil para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico (SPEs) que compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino.

O valor total dos Ativos (enterprise value) é de até R$ 2,033 bilhões, sendo R$ 1,105 bilhão de Equity, e a assunção da dívida líquida de R$ 928 milhões. O valor acordado está sujeito a ajustes usuais em operações dessa natureza, inclusive pela variação do capital de giro e dívida líquida das SPES, informou a companhia. E a conclusão da operação estará sujeita ao cumprimento das condições precedentes.

Segundo comunicado enviado à CVM, os ativos em questão estão localizados nos Estados de Piauí (Ventos do Araripe), Pernambuco (Caetés) e Rio Grande do Sul (Cassino), e têm capacidade instalada prevista no leilão de respectivamente 210,0 MWm, 181,9 MWm e 64,0 MWm, totalizando 455,9 MWm.

Segundo a AES Brasil, com a conclusão da operação, ela passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 GW renovável, sendo 4,2 GW operacionais e 1,0 GW em construção.

Aumento de capital

Para o pagamento de parte do preço de aquisição, o conselho de administração da companhia aprovou um aumento do capital social por meio da emissão, para subscrição privada de, no mínimo, 52.029.137 e no máximo 116.216.684 ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 9,61, totalizando entre R$ 500 milhões e R$ 1,116 bilhão.

Parque eólico; AES Brasil assinou com a Cubico para compra de complexo eólico. Foto: Rafael Arbex/Estadão

A empresa informou ainda que os acionistas controladores AES Holdings Brasil e a AES Holdings Brasil II manifestaram o seu compromisso de exercer seus direitos de preferência para a subscrição de ações de, no mínimo, R$ 512,470 milhões. Os demais acionistas terão o prazo de 12 de agosto a 12 de setembro para exercerem seu direito de preferência, no porcentual de 23,6% sobre a quantidade de ações detidas.