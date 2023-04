Agência dá autorização para Vale e empresa canadense operarem comercialmente usinas solares

A Canadian Solar e a Vale receberam autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para operar comercialmente usinas solares fotovoltaicas que somam mais de 70 megawatts (MW) de potência. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 17.

A Canadian Solar poderá operar comercialmente as 172 unidades geradoras (UG), de 186,05 quilowatts (kW) cada, da usina Xaxado 3, que fica em São José do Belmonte, no estado de Pernambuco. A Vale poderá operar as 8 UG da usina AC XXIII, de 39,5 megawatts (MW) de potência ao todo, que fica em Jaíba, em Minas Gerais.

Vale poderá operar usina de energia solar em Minas Gerais Foto: DAYSE MARIA / ESTADÃO

Outras autorizações

A agência reguladora também permitiu a operação comercial da UG 1, de 3 MW, da Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Alto Farias, que fica em Antônio Carlos, em Santa Catarina, e pertence à empresa Seta Engenharia.

Por fim, a Mercochem Agro Industrial poderá operar as UG 1 a 5, de 100 kW cada, da usina solar fotovoltaica Mercochem, que fica em Janaúba, em Minas Gerais.