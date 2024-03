Agenda de Haddad é bem avaliada, mas economistas temem falta de apoio do governo e Congresso

Os economistas dizem que seria fundamental olhar também para o lado da despesa, o que facilitaria - e muito - o caminho do governo para entregar o resultado primário zero. Hoje, porém, a equipe econômica tem se valido mais do aumento da arrecadação para melhorar as contas públicas.

“Eu acho que algumas agendas que são prioridades do Legislativo vão ser aprovadas”, afirma Leal. “A agenda mais difícil é quando ele (Haddad) tenta mexer em jabutis. A gente viu ele se desgastando no relacionamento com o Congresso com a desoneração dos 17 setores e a questão do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).”

Para melhorar o desempenho das contas públicas, o governo chegou a publicar uma medida provisória (MP) no final do ano passado que acabava com o Perse e garantia a reoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Sem apoio político, precisou recuar - e vai tratar dos temas via projeto de lei.