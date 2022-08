Fipe lança tabela com referência de preços para tratores e colheitadeira

Entrou no ar, no início do mês, a tabela Fipe para colheitadeiras e tratores usados, primeira referência para a comercialização desses equipamentos no País. A ferramenta, disponível no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz uma média nacional de preços. Ela consolida as cotações de 241 modelos, de 7 dos principais fabricantes, conta à coluna Sérgio Crispim, professor e economista da Fipe. Por enquanto, 177 modelos de tratores e 64 colheitadeiras, com até dez anos de uso, integram o levantamento. Para formatar a tabela, Crispim e equipe consultaram fontes em toda a cadeia ligada ao setor, desde fabricante.

Mais confiabilidade na precificação

O setor de máquinas agrícolas ansiava por uma “tabela Fipe”, diz Crispim. “Seguradoras precisam de referência na hora de precificar o prêmio de seguro de equipamentos usados e pagar indenizações, por exemplo.” Os bancos, igualmente, poderão usá-la para conceder crédito.

Índice de preços é uma das possibilidades

Mais à frente será possível à Fipe divulgar um índice mensal de variação de preços de máquinas agrícolas, diz Crispim. Na tabela, apurou-se, por exemplo, que as cotações das máquinas agrícolas usadas subiram 51% desde o 1.º trimestre de 2020. Outra ideia futura é divulgar a diferença de preços por região do País.

Setor de máquinas agrícolas demandava por “tabela Fipe”

Estreia

A consultoria Alvarez & Marsal concluiu em julho sua primeira estruturação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) verdes. O título, de R$ 50 milhões, foi emitido para a empresa mineira de pecuária Green Farming Fazendas Renováveis. Segundo a A&M, os recursos serão aplicados para expandir em 50% as atividades da companhia ainda este ano. Com a ampliação, espera engordar 100 mil bovinos por ano até 2025, ante as atuais 30 mil cabeças/ano. A Guide Investimentos coordenou a transação, com securitização da Virgo.

Quero mais

Marcos Haaland, líder da divisão de Agribusiness, estima que a A&M possa finalizar outras duas ou três operações de títulos verdes para o agro ainda neste ano. Para 2023, prevê estruturar de quatro a seis. O pipeline inclui financiamento para culturas que fixam nitrogênio no solo, insumos biológicos e prestação de serviços ambientais, conta. “O agronegócio de médio porte tem oportunidade fantástica de alavancar financiamentos por meio de suas práticas sustentáveis”, diz.

Trivial mais caro

Os preços internacionais em alta do arroz e a retomada do consumo doméstico seguram as cotações do produto no mercado interno, mostra levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O cereal ficou 5,1% mais caro no último mês, negociado a R$ 1.273 por tonelada. Em um ano, a alta é de 6,3%, segundo os dados da entidade. A associação prevê que os preços internacionais devam se manter em alta por causa das condições climáticas adversas na Índia, maior exportador do grão.

Alívio parcial

Já os valores pagos pela soja no mercado interno cederam, acompanhando o movimento no mercado global, diz a Abia. De junho a julho, a queda foi de 2,7%, para R$ 3.077 por tonelada, enquanto em um ano acumula alta de 13,5%. “O conflito entre Rússia e Ucrânia eleva a volatilidade dos preços globais do grão, seja pela pressão nos custos de produção, ou pela maior demanda por biodiesel”, diz João Dornellas, presidente executivo da Abia. Ele pondera que a desaceleração da economia mundial pode reduzir a valorização do grão.

Força feminina

A 10.ª Missão Mulheres do Agro aos Estados Unidos, organizada pela analista de mercado Andrea Cordeiro, visita nesta semana fazendas de citros na Flórida. É a primeira vez que o setor de frutas entra no roteiro. O grupo de cerca de 20 agricultoras e executivas está no país desde 27 de julho e já passou por Indiana, Illinois, Missouri e Iowa, que produzem grãos.