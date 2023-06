Do crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre, nada menos que 1,7 ponto - ou seja, quase 90% - veio do agronegócio. No período, a atividade agropecuária cresceu 21,6% em relação ao quarto trimestre, um resultado que pode ser explicado pelo bom desempenho de produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre, como a soja, e pela produtividade alta, segundo a economista Gabriela Faria, da Tendências Consultoria.

Segundo ela, esse resultado teve também um impulso - não previsto - da pecuária. “Dados prévios do IBGE mostram um aumento de mais de 13% no número de abates este ano (2022/23 em relação a 2021/22) e isso é significativo porque houve um embargo nas exportações para a China (em março deste ano, em virtude de um caso atípico de ‘doença da vaca louca’”, disse. “Mesmo com a suspensão das exportações, houve aumento do abate de bovinos, um aquecimento da pecuária no primeiro trimestre.”

AGRI4 PAULINIA (SP) 06/01/05 11h29 GADO AGRICOLA Ricardo Viacava (esq) e o pai, Carlos Viacava, junto ao gado nelore da Fazenda Sao Jose, em Paulinia (SP), para materia sobre jovens que continuam o trabalho de melhoramento genetico dos bovinos iniciado pelos pais. Foto digital Paulo Liebert/AE Foto: PAULO LIEBERT / AE

Embora a pecuária tenha surpreendido a consultoria, a economista reiterou que o motor do PIB da agropecuária neste período foi a soja. Conforme o IBGE, a produção nacional de soja deve somar 149,1 milhões de toneladas no ciclo 2022/23, uma alta de 24,7% em relação ao registrado há um ano. “Como colhemos a safra de soja no fim do ano, esse fator impulsionou o PIB para um resultado forte (neste trimestre). Outras culturas também são positivas, mas o peso da soja neste início de ano é muito forte”, disse.

A estimativa da Tendências Consultoria é de que o PIB da Agropecuária encerre 2023 com crescimento de 6,5% na comparação com 2022. Para a economista, cana-de-açúcar, milho e café devem puxar as estimativas nos próximos trimestres. A Conab estima produção de milho total (somando as três safras anuais) 11,9% superior no ciclo 2022/23. Já a oferta de cana e café deve aumentar em 6,5% e 30,5%, respectivamente, segundo o IBGE. “Com essa composição toda e destaques da agropecuária, com a recuperação da produção de leite, O segundo, terceiro e quarto trimestres não devem registrar aumentos superiores ao primeiro, mas vão ficar acima do que registravam há um ano”, garantiu.

Apesar dos impulsos esperados na comparação anual, os próximos trimestres não devem superar os ganhos já registrados neste primeiro período do ano. “Não teremos uma sequência de aumento nessa intensidade (do primeiro trimestre de 2023), porque a soja já foi colhida.”