Agro Amazônia intensifica expansão marcando presença em mais Estados

A Agro Amazônia, rede de distribuição de insumos agrícolas de Mato Grosso controlada pela japonesa Sumitomo Corporation, investe na capilarização com a abertura de lojas, conta Roberto Motta, o CEO. Em 2021 eram 50 filiais em Mato Grosso, Goiás, Pará, Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Maranhão. Neste ano, se somam mais sete, sendo três em Mato Grosso do Sul. A ideia é abrir 30 a 35 novos pontos de venda em cinco anos – seis a sete por ano. Em 2023, o foco será Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Tocantins e, talvez, Bahia, ainda sem filial, diz. Com a compra da mineira Nativa, pretende sair de 8 para 18 lojas em Minas e São Paulo, onde vai estrear. “Tem de ter local certo, time forte, tecnologia.”

Crescimento orgânico é prioridade

A aquisição da Nativa permitirá à Agro Amazônia ingressar em MG, Estado forte em café, soja e outras culturas, com equipe e carteira de clientes. Mais compras, como no oeste baiano, são consideradas. “Mas nosso perfil é o de crescer organicamente e comprar só em locais chave.”

Sede da Agro Amazônia em Cuiabá (MT); empresa prevê abrir de 30 a 35 lojas no País nos próximos cinco anos. Foto: Agro Amazônia

Novos negócios para fortalecer a empresa

A companhia abrirá uma unidade de beneficiamento de sementes em Patos de Minas (MG) com a empresa do setor GDM. Aquisições em agricultura digital e investimentos em silos também estão nos planos. Na safra 2022/2023 (julho de 2022 a junho de 2023), deve faturar R$ 5 bilhões, ou 39% mais.

Juntos

A Goplan, franqueadora de revendas de insumos, prevê crescimento contínuo até 2026. Se bater a meta de dobrar o número de franqueados até lá, para 40, e de lojas, para 150, deve duplicar o faturamento da rede, dos cerca de R$ 2,2 bilhões previstos para 2022 para R$ 4 bilhões, conta Carlos Renato Brega, o CEO. A receita da venda de insumos aos franqueados também subirá, de R$ 150 milhões para R$ 1 bilhão.

No comando

A Goplan surgiu em 2020, do interesse de 18 donos de revendas de continuarem à frente dos negócios, apesar do movimento agressivo de fundos e companhias para formar conglomerados no setor de distribuição de insumos. Pela franquia, conseguem acessar agroquímicos diretamente de fornecedores chineses e indianos e serviços financiados com o lucro da empresa. Neste ano, por exemplo, três franqueados captaram um total de R$ 50 milhões com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com o suporte da Goplan.

Recebe antes

A startup MasterBarter espera fechar 2022 com até R$ 70 milhões em operações contratadas na operação de cartão de crédito e conta digital BarterCard. Por meio de um aplicativo de mesmo nome, o produtor pode antecipar valores referentes aos seus contratos de barter – como é conhecida a comercialização dos insumos em troca da produção agrícola após a colheita. Os recursos são acessados pelo cartão, da bandeira Mastercard, que tem prazo de pagamento na safra.

Novos ares

A agfintech também quer crescer em instrumentos de garantia para contratos de originação de commodities. Em 2023, prevê transações superiores a R$ 200 milhões. Segundo Marco Borba, diretor de operações, o objetivo é levar o barter, comum para grãos, fibras e café, a outras cadeias produtivas e a pequenos produtores. Borba vê potencial para canola, girassol, cana-de-açúcar e, futuramente, proteína animal.

Assegura

Sojicultores brasileiros já estão comprando sementes para a safra 2023/24, que será cultivada em setembro do ano que vem. A Basf, uma das líderes do setor no País, vê maior movimentação à medida que as vendas do grão da temporada engrenarem. Sobre a atual safra, Hugo Borsari, diretor de Sementes da Divisão de Soluções Agrícolas da Basf na América Latina, estima que entre 90% e 95% das variedades já estejam garantidas pelos produtores.

São Martinho e Raízen agora integram o Ibovespa

As sucroenergéticas São Martinho e Raízen começam hoje a compor o “termômetro” do mercado acionário do Brasil. A entrada no Ibovespa deve elevar a liquidez das suas ações, dizem analistas. Para as empresas, a inclusão celebra o protagonismo que têm no setor. “É o agro com valor agregado”, diz Carlos Moura, diretor financeiro da Raízen.

Brasil se prepara para o plantio de soja

O plantio da safra de soja 2022/2023 começa no dia 11. A expectativa é de recuperação da produção após as perdas em 2021/2022 com o clima seco. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê colheita recorde de 150,36 milhões de toneladas da oleaginosa, e consultorias privadas do setor falam em números ainda maiores. / CLARICE COUTO, LETICIA PAKULSKI, ISADORA DUARTE E GABRIELA BRUMATTI