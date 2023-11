Com Pátria à frente, Microgeo acelera planos de crescer em nutrição biológica

A Microgeo, fabricante de fertilizantes biológicos, espera fechar 2023 com receita 40% maior, ante um crescimento de 15% em 2022. O impulso veio da aquisição da empresa pelo fundo Pátria, de private equity, no início do ano, com um plano mais agressivo de negócios, diz Caio Suppia, diretor de Marketing. “O mercado foi desafiador com os preços baixos dos grãos, mas a nova estratégia puxou o desempenho”, avalia. Para 2024, quer crescer 60%, sem, porém, revelar o faturamento. Hoje, os insumos especiais da empresa cobrem 1,5 milhão de hectares em lavouras brasileiras, equivalente a uma taxa de adoção de 2%. O segmento movimentou, como um todo, R$ 2,84 bilhões na safra passada, estima a Blink Consultoria.

Espaço na distribuição não aumenta

A Microgeo vem investindo em ampliar a distribuição. Recentemente firmou acordo com a Lavoro, com 210 lojas, além de parceria com revendas do Agrogalaxy. Os intermediários representam 70% do faturamento da Microgeo, e 30% vêm de vendas diretas a grupos agrícolas.

A Microgeo bateu recorde de 3 mil bioestações instaladas em propriedades neste ano e quer fazer mais 500 em 2024 Foto: Microgeo/Divulgação

Diversificação minimiza riscos

Com a expectativa de uma menor safra em 2023/24, a Microgeo focará em crescer em cana no próximo ano. A meta é que a cultura alcance 30% dos negócios, ante 25% hoje, sendo os outros 65% vindos de grãos e 5% de lavouras perenes, como café. “Miramos grandes grupos de usinas em São Paulo, Minas e Goiás”, diz Suppia.

DINHEIRO VERDE. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) iniciou discussões internas sobre gestão de risco de crédito quanto a desmatamento no setor agropecuário, conta Beatriz Stuart Secaf, gerente de Sustentabilidade. “Estamos ampliando o foco das discussões para o setor produtivo como um todo e não só mais na pecuária”, diz ela, acrescentando que o tema tem sido tratado em parceria com o UN Environment Programme, da ONU. Para Secaf, não se trata de “restringir crédito” ao setor, mas de encontrar uma “agenda de oportunidades” que contribua para a redução do desmatamento. “Os bancos poderão apoiar clientes na promoção de cadeias livres de desmatamento e em processos de regularização ambiental.”

SINALIZADOR. Secaf acredita que em nove meses deve ser lançado um “documento de referência” para guiar os bancos no estímulo ao crédito “antidesmatamento”. “Não será uma autorregulação (que teria um caráter mandatório para os bancos que aderirem)”, explica. Participam das conversas, no âmbito da Febraban, além da área de sustentabilidade, também as de gestão de risco e de negócios. “É um debate transversal”, diz.

MAIS MERCADO. O Grupo Mantiqueira aumentou em 170% a exportação de ovos até outubro deste ano, para 134 milhões de unidades, relata Murilo Pinto, diretor comercial. A gripe aviária em importantes exportadores, como Estados Unidos e Japão, fez com que o Brasil – livre da doença em plantéis comerciais – ganhasse espaço, “inclusive no próprio Japão, além de Taiwan e Chile”, destaca. O grupo detém 70% das vendas externas de ovos do Brasil.

APOSTA AQUI. Apesar da expectativa de que os embarques de ovos possam recuar em 2024 em relação a este ano, com o fim da crise sanitária no exterior, o executivo avalia que a demanda seguirá sustentada pelo mercado interno. “Nossa única preocupação é equilibrar oferta e demanda para não voltar à rota de deflação e margens negativas que o setor viveu em 2021 e no início de 2022″, diz.

TECNOLOGIA. Usina São Martinho diminuiu a ociosidade de suas colhedoras em 18% em Iracemápolis (SP). A maior eficiência veio da adoção, há três anos, de conectividade 4G da Tim. As mais de 300 máquinas são monitoradas em tempo real pelo Centro de Operações Agrícolas da unidade de 30 mil hectares, o que permite o controle do uso do diesel, conta Oscar Paulino, gerente de Sustentabilidade. O tempo de resposta a chamados de combate a incêndios no campo caiu 20% com o acionamento de brigadistas em tempo real.

GIRO

SLC Agrícola vê baixos riscos para a safra 2023/24

Foto: Wilton Junior/Estadão

Mesmo com o forte El Niño, a SLC Agrícola, maior produtora de grãos e algodão do País, vê poucas mudanças em relação à colheita da safra 2023/24. Isso deve-se à estratégia de distribuição da produção em Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Piauí e Minas Gerais, conta Aurélio Pavinato, o CEO: “Somos menos afetados do que produtor que atua em só uma região”.

VEM AÍ

Agropecuária brasileira vai à COP28, em Dubai

Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

O agronegócio brasileiro quer ser visto como parte da solução para a segurança climática, energética e alimentar global. É o que vão defender Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e demais entidades na 28.ª Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, que começa nesta semana.