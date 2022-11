Caramuru investe para diversificar oferta de farelo com alto teor de proteína

Publicidade

A Caramuru está em fase final de montagem de uma fábrica em Itumbiara (GO) para produzir farelo de soja transgênica com 62% de proteína, conhecido como SPC. A empresa espera suprir os mercados asiático, chileno e australiano, após ter consolidado vendas à Noruega de SPC não transgênico, produzido em Sorriso (MT). A obra, de R$ 250 milhões, deve ser concluída no primeiro trimestre de 2023, e a produção iniciar entre junho e julho. A empresa já fabrica em Goiás farelo com 48% de proteína. “Vamos aumentar o portfólio de produtos com agregação de valor”, diz Júlio César da Costa, o CEO. A Caramuru obteve no 3.º trimestre receita líquida de R$ 2,47 bilhões, sendo R$ 912,7 milhões com commodities diferenciadas, como o SPC.

Na unidade de Sorriso (MT), Caramuru já produz o farelo SPC com soja convencional, que é exportado para a NoruegaFOTO CARAMURU Foto: Caramuru/Divulgação

Aportes em armazenagem e etanol

A empresa investiu outros R$ 76 milhões em armazém em Sorriso (MT) para receber a safra 2022/23. No mesmo município, concluiu estrutura para produzir 9 milhões de litros/ano de etanol a partir de melaço de soja e aguarda autorização do governo para iniciar vendas.

Biodiesel requer horizonte claro

A Caramuru prevê aplicar até R$ 250 milhões em 2023, mas não detalha onde. No biodiesel, prefere esperar a posição do próximo governo sobre o teor de mistura no diesel. “O setor tem capacidade ociosa, pois estava preparado para B14 (14% de mistura) e voltou ao B10″, diz Marcus Thieme, diretor de Relações com Investidores.

Sem tempo ruim

Produtores não deixaram de tomar crédito para produzir uma grande safra 2022/23, mesmo com rentabilidade menor, diz Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander. Os desembolsos do banco para cobrir custos da lavoura e investimentos subiram 25% de julho a outubro, ante igual período de 2021. Com recursos subsidiados limitados, parte da alta é sustentada por Cédulas de Produto Rural, título com taxas de mercado. “A carteira de CPR é 50% maior que há um ano.”

Cautelosos

Na safra anterior, agricultores chegaram a ter margem de lucro de 40%, diz Aguiar. “Em 2022/23 voltou ao normal, 20% a 25%.” As taxas de juros mais altas, porém, devem restringir investimentos. Produtores capitalizados tendem a comprar máquinas com recurso próprio, para não se amarrar a juros altos por anos. Apesar disso, o executivo espera fechar 2022 com carteira agro mais que 30% superior à de 2021, de R$ 27 bilhões, sustentada pelo aumento de empresas entre os clientes.

Agiliza

Durante a COP27, a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira assinou acordo com a Autoridade Alfandegária do Egito para facilitar o comércio. O despacho de documentos de cargas brasileiras enviadas ao país passará a ser feito pela plataforma Easy Trade, criada pela câmara, a partir de março. O atual processo, com envio de papéis, leva de duas a três semanas. “A expectativa é reduzir o tempo de processamento para menos de três dias”, diz Tamer Mansour, secretário-geral da Câmara.

Dinheiro verde

A Produzindo Certo, plataforma de diagnóstico do nível de sustentabilidade das lavouras, busca investidores para o financiamento de produtores em conformidade socioambiental por meio de CRA “verde”. Há conversas em andamento com grandes bancos, segundo Charton Locks, diretor de Operações. “Temos produtores de soja, milho e pecuária aptos a receber o investimento. A expectativa é de que possamos concluir uma operação ainda neste ano.” Em 2021, a companhia participou da emissão de um CRA “verde” de R$ 63 milhões para sete produtores.

Etanol de tequila

A Shell fará parcerias com produtores do Nordeste até o início de 2023 para multiplicar mudas de agave, matéria-prima da tequila. A empresa investiu R$ 30 milhões para testar na Unicamp, nos próximos cinco anos, o potencial da planta em biocombustíveis. Alexandre Breda, gerente de Tecnologia de Baixo Carbono da Shell, destaca o potencial social de criar uma indústria em região “extremamente carente”.

Setor agroindustrial deve crescer 2,2% este ano

A agroindústria brasileira deve fechar o ano 2,2% maior em relação a 2021, aponta pesquisa do Centro de Estudos do Agronegócio (FGV Agro). O forte avanço do setor em setembro sustenta a perspectiva, diz a instituição. O otimismo está em especial no desempenho no último trimestre, que deve trazer aumento de 6,6%.

Sudeste Asiático busca carne bovina brasileira

Autoridades da Indonésia começam a visitar, hoje, 21 frigoríficos de carne bovina em vários Estados do Brasil. Fontes contam à coluna que a inspeção comercial tem como objetivo habilitar unidades para exportação da proteína ao país asiático. Os indonésios compram carne de apenas seis mercados, sendo a Austrália e os Estados Unidos os principais./ LETICIA PAKULSKI, CLARICE COUTO, ISADORA DUARTE, GABRIELA BRUMATTI e SANDY OLIVEIRA





