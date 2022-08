Gestora Multiplica abre sete filiais próximas a polos agrícolas ao redor do País

O grupo Multiplica, que estrutura fundos para dar crédito a empresas de alimentos, inaugura este ano sete filiais. A ideia é alcançar uma carteira de R$ 10 bilhões em 2025 (70% para o agro), contam os sócios-fundadores Mickael Paolucci e Eduardo Barbosa. Com sede em São Paulo (SP), já firmou bases em Porto Alegre (RS), Londrina (PR), Goiânia (GO) e no porto de Santos (SP) e vai para Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE). Os portos de Paranaguá (PR) e de São Francisco do Sul (SC) terão filiais em 2023. “O cliente do agro gosta que o gerente vá à empresa discutir a operação. Contratamos heads de bancos que conhecem o público local”, explica Barbosa.

Expansão busca a pulverização

A expansão deve elevar a carteira do Multiplica em 2023 a R$ 5,5 bilhões (sendo 70% do agro), ante os atuais R$ 3,5 bilhões, e o número de clientes de 680 para 1.000. O Sudeste, que recebe quase 45% do crédito, tende a ficar com 20% a 25%, equiparando-se aos demais Estados.

Continua após a publicidade

Gestora quer se aproximar de mais clientes e alcançar uma carteira de R$ 10 bilhões em 2025 Foto: Werther Santana/Estadão - 18/4/2016

Preparativos para internacionalização

O Multiplica está estruturando seu primeiro fundo fora do Brasil e deve lançá-lo no começo de 2023, possivelmente nos Estados Unidos. A meta é levantar US$ 100 milhões em um ano, US$ 300 milhões até 2025 e US$ 1 bilhão em cinco anos. Os recursos financiarão empresas no Brasil e em outros países.

Continua após a publicidade

No cocho

A MFG Agropecuária, de Marcos Molina, também presidente do Conselho de Administração da Marfrig, vai abater 30% mais bovinos este ano, ou total de 280 mil cabeças, confinadas em “boitéis” da companhia. O salto é consequência da “pujança da atividade”, diz André Campanini, gerente técnico da empresa, referindo-se aos preços firmes da arroba do boi gordo e às exportações de carne em alta. A maior parte dos abates será feita nas plantas da Marfrig em Mato Grosso, onde a MFG tem 4 unidades.

Em alta

Continua após a publicidade

O crescimento da MFG vem forte desde 2021, quando avançou 32% em faturamento ante 2020. O grupo aproveita a fase para ampliar unidades de “boitéis”, onde engorda bovinos próprios e de terceiros. A mais recente foi inaugurada em Eldorado do Sul (RS), com capacidade para alojar, a partir de 2023, 10 mil bovinos/ ano em duas etapas de confinamento. Para Vanderlei Finger, gerente de Compra de Gado da MFG, a conjuntura favorece a terceirização da engorda.

Vizinhos interessados

Empresas brasileiras têm potencial de vender mais de U$S 70 milhões em tecnologias para o setor sucroenergético da América Latina até 2023, estima o Arranjo Produtivo Local do Álcool (Apla), grupo de companhias que coordena o Projeto Brazil Sugarcane Bioenergy Solution. Flávio Castellari, diretor-executivo do Apla, diz que negociações na 28ª Fenasucro & Agrocana com usinas argentinas estão avançadas.

Continua após a publicidade

Greenfields no foco

Ainda na Fenasucro, ficou evidente o potencial de venda de tecnologias brasileiras para novas usinas (as greenfields). “Elas voltaram a aparecer, tanto no continente africano quanto, em menor escala, na América Latina”, diz Castellari. Segundo ele, está prevista a visita de uma dessas empresas no próximo mês para negociar equipamentos e serviços que podem atingir U$S 200 milhões até 2023.

Na retaguarda

Continua após a publicidade

O montante de empréstimos concedidos a agricultores que a agfintech Nagro analisa deve superar os R$ 200 bilhões até o fim do ano, ante os atuais R$ 90 bilhões. Hoje, 365 bancos, indústrias e revendas de insumos agrícolas contratam o serviço da AgRisk, plataforma da Nagro que usa algoritmos e inteligência artificial para analisar o perfil de produtores que receberão os recursos das empresas. A AgRisk tem mais de 221 mil produtores cadastrados e deve chegar a 550 mil no fim de 2022. Há um ano, eram pouco mais de 99,5 mil agricultores.

Movimento arriscado no setor de fertilizantes

A indústria está preocupada com concentração de entregas de adubos para a safra a ser plantada em setembro. Produtores adiaram parte das compras à espera de preço menor, e isso coloca em risco a capacidade de a indústria enviar o produto em tempo, diz Felipe Pecci, diretor de Distribuição Comercial da Mosaic.

Continua após a publicidade

Expedição avalia lavouras norte-americanas

A tradicional expedição Pro Farmer, que nesta semana percorre lavouras em regiões de cultivo norte-americanas, ganha ainda mais atenção após o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevar o rendimento da soja do país, o que não era esperado. Investidores querem saber o efeito do clima seco e quente na safra./ CLARICE COUTO, SANDY OLIVEIRA, GABRIELA BRUMATTI, LETICIA PAKULSKI e ISADORA DUARTE