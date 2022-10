Levitare, de queijos de leite de búfala, avança em Minas para dobrar de tamanho

Publicidade

A Levitare, de Sete Barras (SP), especializada em derivados de leite de búfala, quer dobrar de tamanho em cinco anos e conta com seu avanço na bacia leiteira de Minas Gerais. Após comprar em 2021 um laticínio em Alpinópolis (MG), está ampliando a estrutura para produzir no Estado a partir de março. De 30 produtores locais, deve chegar a até 70 no ano que vem, conta Jorge Nakid, sócio-diretor.

A empresa capta leite hoje de 300 fornecedores – 30 de Minas, 30 do Paraná e o restante de São Paulo. Com mais produtores, melhoramento genético e dietas nutritivas para os animais, pretende captar 10,8 milhões de litros em 2023, 20% acima dos 9 milhões deste ano. Quanto ao faturamento, prevê crescer 20% em 2022 e 30% em 2023.

Leia também Mulheres ganham representatividade e já são 16% da mão de obra do agronegócio, diz pesquisa

Avante

A multinacional de software SAP quer crescer em grãos e proteína animal no Brasil. Rafael Okuda, vice-presidente de agribusiness no País, conta que a estratégia é agregar valor a sistemas oferecidos aos clientes atuais, incluindo operações como gestão de contratos agrícolas e originação de produtos. Nos últimos cinco anos, o número de projetos relacionados ao agro no Brasil cresceu em torno de 10% a 15% ao ano.

Tela no campo

Julia White, membro do conselho global da SAP, diz que a empresa tem trabalhado com o agro principalmente na digitalização de dados. “A agricultura, como muitos outros setores, está se tornando mais sustentada em dados e usando isso para tomar decisões”, diz. Outra aposta é conectar empresas a fornecedores de matérias-primas sustentáveis. A SAP não revela vendas por país, mas teve receita global de € 7,84 bilhões no terceiro trimestre, alta de 15% na comparação anual.

Plantar...

Continua após a publicidade

No disputado mercado de sementes de soja, a goiana Seedcorp | HO decidiu doar 17 mil sacos com 200 mil sementes cada de seis novas cultivares para produtores do País, para plantio na safra 2022/23. A estratégia busca influenciar agricultores nas decisões de compra da próxima safra, 2023/24, explica Fábio Ruggiero, diretor de Marketing. “Somos uma das poucas empresas que ofertam sua genética para testes nessa proporção.”

Para colher

Na próxima temporada, a empresa espera vender 200 mil sacos das seis cultivares, de um total de 3,95 milhões de sacos. No ciclo atual, 2022/23, o volume deve ser de 3,5 milhões de sacos. Também é esperado que os novos produtos ajudem a impulsionar o faturamento. A expectativa para 2023 é alcançar R$ 905,7 milhões, ante R$ 833,86 milhões neste ano e R$ 653 milhões em 2021. A Seedcorp | HO tem 10% do mercado de sementes de soja e um total de 29 cultivares, incluídas as seis novas.

Energia limpa

A Unicoba, fabricante de baterias e iluminação LED, investe R$ 15 milhões em testes de produção e armazenamento de energia para irrigação de uma fazenda de algodão na Bahia. O sistema usa placas fotovoltaicas e baterias e pode reduzir em até 50% o uso de diesel. Em 2023, a empresa vai destinar R$ 80 milhões para ampliar os projetos ao agronegócio. O foco é a região de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde geradores são movidos a diesel. Em três anos, usinas híbridas devem representar até 15% do negócio

Lei da União Europeia tem duas faces, diz Cargill

Área de desmatamento ilegal na Amazônia Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Continua após a publicidade

O presidente da Cargill no Brasil, Paulo Sousa, não tem dúvidas de que a demora em implementar o Código Florestal alimentou a decisão do Parlamento Europeu de aprovar lei coibindo a importação de produtos brasileiros associados ao desmatamento. Mas ele vê possibilidade de agricultores sustentáveis se beneficiarem da medida.

Setor se articula para novos comandos após a eleição

Representantes do agronegócio vão indicar nomes para o Ministério da Agricultura Foto: Jonne Roriz/Estadão

A primeira articulação do setor produtivo após a definição da eleição presidencial envolve o futuro titular do Ministério da Agricultura. Representantes dos vários segmentos devem sugerir nomes já nos próximos dias. Nos bastidores, discute-se também o comando da bancada ruralista e de outros órgãos, como Conab e Embrapa.