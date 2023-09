Loja Agro Bayer aproxima a empresa dos clientes

Muito além da venda de produtos, a Loja Agro Bayer é uma experiência de relacionamento – trata-se da primeira e única loja física da marca no mundo. Instalado num espaço de 700 m², o novo empreendimento foi planejado com o propósito de gerar mais proximidade e conexão com os clientes e parceiros da região. “Aprenderemos mais sobre a realidade de nossos parceiros no varejo, modelando assim novas soluções para os agricultores e a rede de parceiros estratégicos, incluindo distribuidores e cooperativas”, descreve Giovana Oliveira, gerente de novos modelos de acesso ao mercado da Bayer.

A loja funcionará como um grande laboratório, voltado à missão de entender as demandas e apresentar soluções de sementes e biotecnologia, proteção de cultivos, fertilizantes e ferramentas digitais para um mercado que passa por uma série de transformações, como a crescente adoção de tecnologia e a entrada de novos players. “Reforçamos, com isso, a estratégia de foco no agricultor que guia a Bayer desde a chegada da empresa ao Brasil, há 127 anos”, observa o diretor de marketing da Bayer no Brasil, Tiago Santos. O País representa a terceira maior operação da companhia no mundo.

Objetivo da nova loja é funcionar como um centro para a troca de aprendizados entre produtores e os demais elos da cadeia Foto: Divulgação/Bayer

A equipe especializada será capaz de não apenas recomendar produtos pontuais, mas de propor um plano completo para a safra, com base nas circunstâncias específicas de cada cliente. Outro objetivo da nova loja é funcionar como um centro para a troca de aprendizados entre produtores e os demais elos da cadeia, a exemplo de parceiros comerciais e prestadores de serviço. O espaço conta com áreas para reuniões, eventos e treinamentos.

A loja-conceito não representa mudança na tradicional estratégia da Bayer no País: levar suas soluções aos agricultores por meio de cooperativas e da rede de parceiros sustentada pela estratégia de reciprocidade, fidelidade e parceria. “Continuamos acreditando na construção de parcerias sólidas para levar ao agricultor as melhores soluções e continuaremos sendo a empresa que mais investe no desenvolvimento da nossa rede de distribuição e nas cooperativas”, diz Santos.