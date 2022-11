Mapfre avança com demanda maior do agro e mudança no mercado segurador

Publicidade

A seguradora Mapfre, segunda maior em seguros rurais do mercado brasileiro, atrás da Brasilseg, cresceu 57% até setembro, na comparação com igual período de 2021, com R$ 935 milhões em apólices vendidas (prêmios). O crescimento médio da empresa nos últimos anos foi de 30%, lembra Catia Rucco Rivelles, superintendente de Seguros Rurais. A sucessão de duas “safras catastróficas” em 2021 e 2022 pegou o mercado de surpresa e prejudicou algumas seguradoras, que limitaram a oferta de seguros e acabaram perdendo clientes para a Mapfre. A alta das commodities agrícolas e de máquinas também se refletiu em prêmios mais altos. “Muitos produtores que não procuravam seguros passaram a buscar”, acrescenta Rivelles.

Por causa das perdas no campo, as resseguradoras, que fazem o seguro das seguradoras, subiram os preços e deixaram de atender a algumas empresas. “Como temos o resseguro da Mapfre Re, não sofremos com menor capacidade”, diz Rivelles.

A Mapfre espera fechar 2022 com R$ 1,1 bilhão em prêmios e crescer 17% em 2023. Rivelles diz que, com a estabilização dos preços de máquinas e grãos em níveis elevados, será difícil repetir o resultado de 2022. O programa federal de subsídio ao seguro (PSR) é essencial. “As seguradoras contam com ele para crescer em 2023.”

Paz e amor

Finalizada a eleição presidencial, as conversas entre os integrantes do Instituto Pensar Agro (IPA) giravam em torno da necessidade de construir uma relação pragmática com o novo governo. Abrir portas e buscar pontes são os objetivos dos empresários do setor. O grupo reúne 48 entidades do agro, da cadeia produtiva à indústria. “É seguir em frente e em prol do agro”, diz o presidente de uma das entidades.

Mercado de capitais

A Frigol, quarto maior frigorífico de carne bovina do País, antecipa à coluna ter levantado R$ 110,6 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em sua segunda operação de longo prazo feita no mercado de capitais. A ação foi coordenada pelo banco Safra e ancorada pela Kinea, gestora de recursos do mercado brasileiro. Os títulos vencerão em seis anos e a remuneração aos investidores será de CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais 5,75% ao ano.

Os recursos serão usados para alongar o perfil da dívida da empresa, diz Eduardo Masson, CFO da Frigol. “A nova emissão ajuda a alongar o passivo, saindo de 60% de vencimentos no curto prazo para 50%. É eficiente para financiar o crescimento da companhia de forma sustentável”, destaca. Em julho, a empresa debutou no mercado de capitais com R$ 100 milhões levantados. A Frigol colhe este ano resultados positivos: até setembro, obteve faturamento recorde de R$ 3 bilhões.

Os recursos serão usados para alongar o perfil da dívida da Frigol Foto: Debora Vitti/Frigol

Insumo natural

A Tereos está investindo R$ 23,5 milhões na renovação do maquinário para ampliar a fertilização de seus canaviais com vinhaça, produto rico em potássio obtido a partir da destilação da cana-de-açúcar. A empresa quer aumentar em quase 50% a área de aplicação do insumo até o fim da atual safra, para 123 mil hectares. A Tereos tem produção própria em 166 mil hectares. Everton Carpanezi, superintendente de Operações Agroindustriais, diz que a medida reduz a dependência de adubo químico e gera economia de R$ 100 por hectare.

Diversifica

A Brasil BioFuels, maior produtora de óleo de palma da América Latina, amplia o portfólio ao inaugurar uma usina para produção de óleo de soja no Pará. As operações começaram no fim de outubro. O grupo investiu R$ 40 milhões no projeto que terá capacidade de processar 4,8 mil toneladas/mês e poderá suprir a demanda local por farelo de soja para nutrição animal. “É uma oportunidade para trabalharmos com culturas de ciclo curto e nossa ideia é diversificar em outros Estados”, diz Milton Steagall, CEO da BBF.

Augustin, do agro de MT, pode participar da transição

O produtor de sementes de soja Carlos Ernesto Augustin deve ser indicado pelo vicepresidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para compor a equipe de transição de governo na área do agro, confirmam fontes ligadas a Alckmin. A sugestão será feita nos próximos dias. Ele foi um dos principais interlocutores de Lula e Alckmin com o campo.

‘Estadão’ promove Summit Agro de hoje até 4ª-feira

Até quarta-feira, o 'Estadão' debaterá, no seu Summit Agronegócio, os desafios para a atividade nos próximos anos. Em formato híbrido, o evento vai abordar com representantes dos vários segmentos e especialistas no assunto tendências para o mercado global de commodities, agricultura de baixo carbono e políticas agrícolas.