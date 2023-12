Marketplaces do setor agropecuário se tornam mais comuns

‘A gente está empurrando o problema fiscal com a barriga’, diz ex-diretor do BC

Para o economista Luiz Fernando Figueiredo, o País terá de fazer, “em algum momento”, um ajuste nas contas públicas da ordem de 2% a 2,5% do PIB, embora ele considere que a prática do governo na área seja melhor do que a narrativa de Lula