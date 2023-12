Com mudanças no clima, inteligência artificial vira aliada contra a estiagem

Com as mudanças climáticas, as temporadas de seca têm se tornado mais comuns e obter sementes de soja resistentes à seca mobiliza empresas do setor, sobretudo após o ciclo de estiagem que atingiu a região Sul do País nas três últimas safras. Na tarefa, companhias apostam até na inteligência artificial (IA) para criar variedades cada vez mais resistentes.

A TMG-Tropical Melhoramento & Genética, em parceria com a Bioceres Crops do Brasil, já tem no mercado duas cultivares com tecnologia HB4 que confere à planta maior tolerância ao estresse hídrico, reduzindo a perda de produtividade. Por ora, a produção dessas sementes ocorre em circuito fechado.

Leia também

A Basf desenvolveu a Credenz, uma marca de semente de soja verticalizada com 28 variedades no mercado, para todas as regiões do País. Na safra 2023/24, são quatro variedades lançadas e 7 ainda a serem lançadas oficialmente. Em tempos de El Niño, a empresa tem recomendado, especialmente para o Cerrado, variedades que suportam altas temperaturas e mais adaptadas à falta de chuva. São plantas com resistência genética ao nematoide de cisto, praga que adere à raiz da planta e dificulta a absorção de água e nutrientes.

De olho no futuro, a Basf trabalha no desenvolvimento de biotecnologias que vão contribuir para melhorar ainda mais a eficiência da produção agrícola brasileira. “Um dos destaques é uma plataforma inovadora de traits de soja, que inclui a proteção da soja contra nematoides, combinada com a tolerância a herbicidas de diferentes modos de ação. A previsão de lançamento desta solução é para o início da próxima década no Brasil”, informou a empresa.

Produção de soja no Brasil tem sofrido com as secas. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Bayer renovou seu portfólio de sementes com 500 novos híbridos e variedades, além do lançamento de 10 novas formulações em produtos de proteção de cultivos e mais de 250 novos registros. Com um dos maiores bancos de germoplasmas do mercado agrícola, a Bayer está inovando as tecnologias de melhoramento genético existentes e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a próxima geração de ferramentas, como edição gênica, para criar sementes projetadas para milho, soja, algodão e vegetais.

O programa de melhoramento genético de precisão ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência agrícola. Por meio da inteligência artificial é possível desenvolver as sementes certas para cada condição. Além disso, a empresa está avançando em híbridos de culturas básicas como arroz e trigo, para melhorar sua produtividade e sustentabilidade. O arroz com semeadura direta tem o potencial de transformar a produção, reduzindo o consumo de água e aumentando a produtividade.

Continua após a publicidade

A empresa desenvolveu também o Sistema de Milho Inteligente Preceon, que proporciona redução da altura da planta, gerando menor risco de perdas causadas por ventos fortes. A IA ajuda a Bayer a projetar a próxima geração de produtos para proteção de cultivos, colocando a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental como prioridades, diz a empresa.