Setor privado maduro é chave para mundo carbono zero

Num universo temporal não maior do que dez anos, as empresas que não estiverem apresentando resultados firmes em relação ao mundo com menos carbono na atmosfera ficarão fora do jogo, muito provavelmente. Bastante envolvido com o tema, Fábio Passos, líder do Negócio de Carbono da Bayer para a América Latina, delineou um cenário que ele considera otimista para a próxima década, durante o Meet Point realizado pelo Estadão, para abordar agronegócio e descarbonização.

“As empresas, cada vez mais, não vão ter compromisso apenas com o consumidor, mas com os acionistas também. O que vem mudando nos últimos anos é exatamente isso. O consumidor sempre vai ter o papel de cobrar, mas os acionistas mudaram também a postura. As empresas precisam fazer acontecer, porque o acionista está tomando a posição dele e dizendo que não vai mais investir em quem continuar não se preocupando com metas de carbono zero”, explica o executivo da Bayer.

Danielly Freire, Fábio Passos e Maira Lelis durante Meet Point realizado pelo 'Estadão' Foto: Alex Silva/Estadão Blue Studio

A mudança de postura pelo caminho do dinheiro é importante, apesar de precisar ser ainda mais acelerada, segundo Danielly Freire, gestora de projetos de sustentabilidade do Compromisso com o Clima do Instituto Ekos. “Não estamos mais no momento de concordar ou não com as mudanças climáticas. Estamos vivendo eventos extremos inclusive no Brasil que, por exemplo, afetam diretamente o setor do agronegócio. As empresas são atores primordiais no mercado de carbono. É preciso analisar toda a cadeia e reduzir as emissões. Cada vez mais, projetos em parceria, seja com a academia ou com o terceiro setor, para que tenham embasamento científico, serão fundamentais”, esclarece a gestora do Ekos.

Também presente durante o Meet Point, na TV Estadão, a produtora Maira Lelis, à frente da Fazenda Santa Helena, se disse otimista com o fato de setores da economia estarem cada vez mais maduros em relação à necessidade de se ter um mundo com menos emissões de carbono para a atmosfera. “Eu tenho essa visão otimista porque estou vivendo isso na minha atividade, na agricultura. Na fazenda existe essa intensificação das boas práticas. Diminuímos a quantidade de herbicidas, não temos mais plantas daninhas. Depois de uma colheita de soja, nós chegamos lá, e o solo está limpo. Estou vivendo isso”, afirma a fazendeira paulista. “Precisamos construir esse caminho e ter uma metodologia bem definida para atingirmos o nosso sonho. Nós vamos chegar a ponto de ter a soja com baixo carbono no mercado. Assim como o feijão e o milho”, projeta Maira.