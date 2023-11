Summit Agro Estadão debate a ‘nova revolução verde’ nesta quarta; veja como acompanhar

Com o tema “A Nova Revolução Verde: do alimento à energia”, o Estadão realiza nesta quarta-feira, 8, mais uma edição do Summit Agro, das 9h às 18h. O evento, gratuito, será no Auditório do Masp, na Avenida Paulista, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do Estadão (https://www.youtube.com/c/estadao/videos) e também pelo site do jornal (https://www.estadao.com.br/).

A “Nova Revolução Verde” resume a modernização da agricultura em escala global, efetivada por meio da incorporação de inovações tecnológicas na produção, e a posição do Brasil como superpotência neste movimento, com o campo funcionando também como impulsionador de inovação e geração de energia limpa.

Leia também

A ideia central, conforme os organizadores do Summit Agro Estadão 2023, é trazer para a discussão as conquistas, as vantagens e os desafios para que o Brasil se torne não só um grande produtor de alimentos, mas também referência em geração de energia limpa a partir da própria produção agropecuária.

Para debater temas como “Produzir sem desmatar”; “O campo gera energia, inclusive na produção de alimentos”, “A hora e a vez dos biocombustíveis”; “O campo brasileiro e desafios futuros”, entre outros, o Summit Agro Estadão 2023 reuniu expoentes do agronegócio nacional e internacional.

Summit Agro poderá ser acompanhado online de forma gratuita Foto: João Paulo Santos/ Estadão

A palestra de abertura contará com Sofía De La Parra, líder em Finanças Sustentáveis e Gestão de Investimentos da Fairr Initiative - associação formada por investidores globais que detêm US$ 70 trilhões sob sua gestão. Ainda na ala internacional, o evento receberá Damian Vicente Lluna, conselheiro para Assuntos Comerciais da Delegação da União Europeia no Brasil.

Já como lideranças do agronegócio brasileiro, participarão dos painéis o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), e o secretário executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Edson Fernandes, além de André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Continua após a publicidade

Representantes de grandes agroindústrias, como Yara Brasil (do setor de fertilizantes); Brasil Biofuels (de biocombustíveis); Raízen (do setor sucroenergético); Marfrig (de proteína animal); Syngenta (de biotecnologia e insumos); Cargill e ADM (tradings de grãos), vão se distribuir nos painéis relativos a Crédito verde, Exigências ambientais e Logística e infraestrutura, entre outros. Também bancos como o BNDES e Itaú BBA, além de consultorias como Agroicone e entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, e a estatal de pesquisa Embrapa e agtechs e fintechs completam a lista de participantes.

Destaque para um painel exclusivo sobre energia gerada no agro a partir da produção de alimentos e outro sobre biocombustíveis, que terão a participação de importantes players do segmento, como Ubrabio, Cogen, Abiogás e FS Bioenergia.

No link https://summitagro.estadao.com.br/sobre-o-evento/ você congere a programação completa.