Summit Agro: UE está próxima de conseguir um acordo com Mercosul, diz conselheiro europeu

A União Europeia está próxima de chegar a um acordo de liberação do comércio com o Mercosul, segundo o conselheiro para assuntos comerciais da delegação da União Europeia no Brasil, Damian Vicente Lluna. Durante o Summit Agro Estadão, ele disse que tem realizado reuniões em Brasília para fazer andar o acordo.

Segundo o conselheiro, a regulação europeia que proíbe a importação de commodities provenientes de áreas recentemente desmatadas não muda a intenção do bloco de “liberar e aumentar as relações comerciais” entre os dois blocos.

A regulação é um regimento interno de consumo que está em conformidade com os compromissos assumidos no Pacto Verde Europeu e proíbe importações de produtos como cacau, café, soja, carne, óleo de palma e madeira oriundos de áreas desmatadas.

“Os esforços conjuntos de Brasil e União Europeia para uma agricultura sustentável são um investimento no futuro, pois as solicitações de todos os consumidores europeus fazem parte de uma tendência global”, afirmou.

Damian Vicente Lluna Taberner, Conselheiro para Assuntos Comerciais e de Agricultura da Delegacao da União Europeia no Brasil, durante o Estadao Summit Agro 2023 Foto: MARCELO CHELLO / ESTADÃO

Lluna fez uma apresentação do programa europeu Farm to fork (“da fazenda ao garfo”, em tradução literal), principal objetivo estratégico da União Europeia para o comprimento do Acordo de Paris.

O Farm to fork é um plano abrangente que, segundo Lluna, reflete o objetivo fundamental de levar a sério as mudanças climáticas e conseguir que economia europeia esteja completamente descarbonizada em 2050. “Nosso objetivo é cumprir os objetivos do Acordo de Paris e temos que ser muito sérios em relação a isso”, enfatizou.

O programa é dirigido a toda a sociedade europeia e engloba indústria, transporte, agricultura e hábitos alimentares para garantir sustentabilidade econômica, social e ambiental, com proteção da biodiversidade.

Além da redução do impacto ambiental e climático dos sistemas alimentares, o programa ainda visa uma transição global que possa estimular outros países a mudar, incentivando produtores a buscar soluções inovadoras para a criação de sistemas mais robustos e resilientes.

Entre os principais objetivos estratégicos, ele destaca a redução em 50% no uso de pesticidas químicos e na perda de nutrientes do solo e aumento da fertilidade do solo. Além disso, o Farm to fork prevê um aumento de 25% da área de produção orgânica, hoje de 13,8 milhões de hectares.

Tudo isso deve ser obtido com a participação não apenas dos europeus, segundo o conselheiro europeu. “Não adianta alcançar essas metas se caminharmos sozinhos”, finalizou.