Um olhar para o futuro do agronegócio

Dedicada intensamente ao propósito de aprimorar os métodos agrícolas e elevar a produtividade sustentável das lavouras por meio de inovação, a Syngenta Brasil teve participação marcante na 28ª Conferência das Partes (COP-28) da Organização das Nações Unidas sobre Mudança Climática, realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade e Relações Institucionais para a América Latina, representou a companhia no encontro – e também a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) –, participando de mais de dez painéis e debates sobre diversos temas relacionados a soluções para os desafios ambientais que afetam o planeta.

Pela primeira vez na história das COPs, os sistemas alimentares e a agricultura regenerativa estiveram no centro das discussões entre governantes, iniciativa privada e sociedade civil. O agronegócio protagonizou o encontro, recebendo grande espaço e destaque. “Foi muito realizador estar novamente presente nesses debates, apresentando projetos que viabilizam a ampliação da produtividade e a preservação do meio ambiente”, diz Parenti.

Durante a COP-28, Grazielle Parenti (segunda à esquerda), da Syngenta, participou de debates sobre os sistemas alimentares e a agricultura regenerativa

Uma das iniciativas da Syngenta destacadas pela executiva foi o Programa Reverte®, que nasceu com o objetivo de influenciar a expansão da soja sobre pastagens degradadas, recuperadas por meio de protocolos agronômicos específicos viabilizados por meio de financiamentos de longo prazo. Com isso, evita-se a supressão de vegetação nativa. “Programas como este evidenciam o quanto o agronegócio brasileiro pode ser um forte aliado na busca de melhores resultados sustentáveis”, observa a executiva.

Até o momento, o Reverte® tem 46 clientes e 226 fazendas que assinaram compromisso com o programa, somando mais de 159 mil hectares de solos degradados em processo de recuperação. Já foram desembolsados R$ 960 milhões para que os agricultores envolvidos no programa possam financiar os insumos e assumir os protocolos necessários para recuperação de terras degradadas.

Programa Reverte® busca influenciar a expansão da soja sobre pastagens degradadas, recuperadas por meio de protocolos agronômicos específicos

A importância de iniciativas como essa fica evidente diante das estatísticas: estima-se que 40% do solo do planeta esteja degradado. Só no Brasil são aproximadamente 90 milhões de hectares. Essa degradação gera gases de efeito estufa, que correspondem a 10% do total emitido no campo.

O Reverte® tem, também, um papel relevante no amadurecimento do mercado de crédito verde no Brasil. Embora existam alguns mecanismos financeiros que visam incentivar a recuperação de pastagem danificada e/ou a produção de soja DCF (Deforestation and Conversion Free Soy), a magnitude do programa – tanto em volume quanto em área recuperada – é referência para diversos players do mercado financeiro e da indústria.

Segurança alimentar

Como líder global no desenvolvimento de tecnologias agrícolas, a Syngenta trabalha pela evolução da agenda da segurança alimentar global. Atualmente, existem 828 milhões de pessoas em situação de desnutrição e 345 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda no mundo. A Food and Agriculture Organization (FAO), da ONU, estima que a produção de alimentos tenha de aumentar 50% até 2050.

Um estudo da consultoria PWC indica que o Brasil poderia responder, sozinho, por 40% do incremento necessário. O País tem investido em tecnologias avançadas, como o uso de satélites para monitoramento das lavouras, agricultura de precisão e biotecnologia, promovendo o aumento da produtividade sem comprometer a sustentabilidade ambiental. A Syngenta orgulha-se de fazer parte desses avanços.

Grazielle Parenti: o agronegócio brasileiro pode ser um forte aliado na busca de melhores resultados sustentáveis

A ampla agenda ESG da companhia impulsiona a agricultura regenerativa, atua em prol da saúde do solo e auxilia no combate às mudanças climáticas, além de alavancar a prosperidade rural. Para cumprir esses objetivos, a Syngenta mantém programas e iniciativas, em diversas áreas, que contribuem para o desenvolvimento da agricultura sustentável e apoiam os agricultores na superação dos desafios enfrentados diariamente. A inovação está presente em todas as atividades da organização – desde o desenvolvimento e aprimoramento de sementes até o amplo portfólio de proteção de cultivos, com soluções químicas ou biológicas.

Outra importante iniciativa da Syngenta Brasil em prol do meio ambiente é o portal Aplica Certo, que contribui para o uso responsável dos defensivos agrícolas, em harmonia com a preservação ambiental. A plataforma oferece cursos e treinamentos gratuitos sobre agricultura e vários temas relacionados à lida no campo, com ênfase na aplicação correta dos defensivos, tanto por via terrestre quanto aérea. Mais de 600 alunos já participaram de um ou mais cursos disponíveis na plataforma.





A Syngenta tem também um compromisso com a transparência e a disseminação de informações corretas e referenciadas. Esse é o objetivo prioritário da série de vídeos Mitos & Verdades, em que especialistas da empresa explicam temas que potencialmente geram dúvidas – como, por exemplo, a relação da evolução do agronegócio com as mudanças climáticas, bem como com a saúde do solo, a segurança por trás do uso de defensivos agrícolas e a diferença entre agricultura orgânica e convencional.

Em uma linha similar, a empresa lançou, em agosto, a websérie Fala Povo, com o objetivo de disseminar conceitos sobre agricultura sustentável e regenerativa. Para isso, foi às ruas ouvir o que as pessoas sabem sobre o tema e quais as dúvidas relacionadas, respondidas por especialistas da Syngenta, sempre com base em dados referenciados e de forma clara e objetiva. A série alcançou rápido sucesso, já tendo ultrapassado 1 milhão e meio de views.