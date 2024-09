Valor de produção de produtos de origem animal no País cresce 4,5% e alcança R$ 112,3 bi em 2023

O leite concentrou 71,5% do valor total de produção em 2023, R$ 80,3 bilhões, seguido pelos ovos de galinha, com 27,1% de participação, somando R$ 30,4 bilhões, e pelo mel, com fatia de 0,8%, R$ 908,1 milhões.

O Estado de Minas Gerais registrou o maior valor de produção, 21,9% do total nacional, o equivalente a R$ 24,6 bilhões, sendo 87,5% desse montante oriundos da produção de leite. O Paraná alcançou um valor de produção de R$ 14,3 bilhões, seguido pelo Rio Grande do Sul, com R$ 11,3 bilhões.