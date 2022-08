Eleições nos Estados Unidos e no Brasil vão decidir o futuro da democracia neste segundo semestre

As eleições começaram para valer nos Estados Unidos e no Brasil. Nos EUA, a questão principal é se Biden pode ganhar de virada com vitórias legislativas impressionantes e conseguir, de alguma forma, manter as maiorias na Câmara e no Senado. No Brasil, a questão principal é a disputa pela Presidência. Bolsonaro conseguirá vencer mais uma vez, com uma recuperação econômica de última hora fazendo com que todos esqueçam sua lista incrível de transgressões?

Surpreendentemente, Trump continua a ser um grande problema nos EUA, já que ele ameaça concorrer nas eleições em 2024. Dessa vez, a questão é a operação surpresa do FBI em busca de documentos que deveriam ter sido entregues ao Arquivo Nacional após a sua derrota para Biden. Mas suas ações contra as normas costumam ser simplesmente ignoradas. Mesmo as extensas audiências televisionadas do comitê da Câmara sobre a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro, não fizeram muita diferença. Sem falar na sua exigência de que os candidatos republicanos para todos os tipos de cargos em novembro repitam a mentira a respeito das “eleições roubadas”.

Jair Bolsonaro, presidente da República e candidato à reeleição; assim como Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro tem sido igualmente bem-sucedido na escolha de ignorar a pura verdade Foto: Victor Moriyama/The New York Times

Bolsonaro tem sido igualmente bem-sucedido na escolha de ignorar a pura verdade. Quem se lembra ou se preocupa, além da Polícia Federal, com o persistente apoio ao tratamento da covid-19 por meio da hidroxicloroquina? Nem mesmo o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF) fará muita diferença nas próximas eleições. Muito menos o esforço tardio de gastar mais para ajudar os pobres terá um grande efeito. As pesquisas mostram uma forte adesão dos pobres a Lula.

Há questões importantes a serem decididas nas duas eleições deste ano. Talvez nunca antes o futuro da democracia tenha sido tão desafiado diretamente como com as escolhas neste segundo semestre. No caso dos EUA, isso foi enfatizado pela participação estratégica de Trump. No Brasil, Bolsonaro falou da questão dos resultados eleitorais falsos ao longo do ano passado. Ele aceitará os resultados se estiverem mais apertados do que a margem prevista de 10 a 15 pontos no segundo turno? E, se não aceitar, os militares vão acompanhá-lo?

Ainda faltam 45 dias até os resultados finais. Haverá uma chance clara de ver os posicionamentos dos candidatos mais recentes e as margens eleitorais previstas. Teremos muitas oportunidades de ver não apenas o que eles dizem, mas onde e por que se posicionam assim.

E, depois, veremos como os vencedores governarão.