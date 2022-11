Lula vai herdar um Brasil que precisa de de investimentos produtivos

Publicidade

Estes ainda são dias de alegria. Lula foi eleito presidente do Brasil mais uma vez, ainda que por pouco. Nos Estados Unidos, os democratas mantiveram o controle do Senado, mas não conseguiram a maioria na Câmara.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para o terceiro mandato Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Leia também Dia das Bruxas: contagem eleitoral será aceita sem apelos por uma intervenção militar?

Desta vez, Bolsonaro e Trump fracassaram em reestruturar as sociedades de seus países enfatizando os valores pessoais deles – e aqueles de suas famílias – em detrimento dos mais pobres, das mulheres, da diversidade racial e sexual, dos indígenas e de outros críticos declarados. Tanto Bolsonaro como Trump queriam olhar para trás e não para frente.

Mas a vantagem apertada de cada vitória limita a liberdade de simplesmente seguir em frente. Um futuro melhor exige uma capacidade contínua de tentar estabelecer relações amigáveis e se comprometer, em vez de se impor. Isso vale até mesmo no Oriente Médio e no conflito entre a Ucrânia e a Rússia de Putin.

No caso do Brasil, Lula tem a difícil tarefa de aumentar consideravelmente as despesas com os mais pobres, elevando assim o déficit fiscal. O crescimento projetado para os países desenvolvidos cairá no próximo ano. O mesmo deve acontecer com o provável avanço nos países em desenvolvimento, já afetados por grandes enchentes em alguns lugares e pela ocorrência de secas em outros. É bom ser considerado um líder global do sul, mas o crescimento brasileiro projetado provavelmente cairá de 2,7%, este ano, para cerca de 1%, no próximo ano.

A dívida bruta para 2023 deve voltar a subir para 83% do PIB, já que o saldo primário voltou a apresentar valores negativos. Este é um mundo bem diferente daquele de quando Lula iniciou seu primeiro mandato. Naquela época, ele optou pela continuidade da conversão dos superávits primários proposta por FHC. O boom das commodities permitiu uma redução contínua da dívida, uma melhora na taxa de câmbio, um crescimento mais elevado e, sobretudo, um aumento no consumo interno à medida que os termos de troca prosperavam.

Com a decisão de realizar uma grande distribuição de recursos para os mais pobres no início de seu governo, restará pouco para o investimento público necessário para estimular o crescimento real do capital social. O Brasil precisa de uma taxa de investimento regular na ordem de pelo menos 24-25% de seu PIB. Parte dela pode vir de uma ampliação do investimento estrangeiro, mas também deve haver um aumento da poupança doméstica para financiar o crescimento. Isso tem sido altamente variável, caindo para menos de 15% quando o investimento estrangeiro estava em rápida expansão.

Continua após a publicidade

Em poucas palavras, o Brasil não avançou para um compromisso regular e maior com a formação de capital, mesmo com o crescimento de sua receita. Não houve um grande aumento na participação do comércio internacional, como aconteceu em outros países. Sempre, de alguma forma, a questão volta-se para o papel positivo das indústrias e não para os avanços que ocorreram na agricultura, na mineração e na extração de petróleo, além de algumas melhorias nos serviços.

A educação permanece sendo uma área que ainda carece de uma reforma cuidadosa e contínua. Como outros países da região conseguiram progredir mais do que o Brasil sempre foi um mistério. O País consegue gastar muito mais por aluno no nível universitário, e muito menos nos anos iniciais. Os estudos de distribuição de renda no Brasil sempre mostram a educação como um fator de maior destaque do que em outros lugares.

Para terminar, o Brasil chegou a um ponto em que as decisões produtivas se tornaram essenciais. Dilma prometeu dobrar a renda per capita de 2010 até o aniversário de 200 anos da independência do Brasil, ou seja, 2022. Uma meta mais modesta, mas notável, seria atingir uma taxa de crescimento contínua de 3% até 2026./ TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA