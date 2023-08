Brasil e EUA montam planos para mudanças políticas e econômicas

Os sistemas jurídicos do Brasil e dos Estados Unidos estão em busca de processos contra Jair Bolsonaro e Donald Trump. Estas últimas semanas provam como é difícil tentar esconder evidência convincente. No caso de Bolsonaro, ele apenas perdeu parte dos lucros da transferência pessoal da Arábia Saudita, além de uma incapacidade de concorrer à Presidência novamente por 6 anos. É provável que mais punições surjam em outros casos.

Trump, enquanto isso, vem colecionando novas acusações em um ritmo recorde. Além dos dois casos federais que foram formalmente arquivados recentemente, há um novo do Estado da Geórgia. Foi aí que ele realmente se enfureceu em 2020. O governador do Estado é conservador, mas com forte rejeição a Trump. Para Trump e seus aliados nomeados, desta vez o caso continua válido, mesmo que ele vença a corrida presidencial em 2024.

Acumular não apenas poder executivo, mas também muito dinheiro extra era como antigamente. Agora, praticamente todas as democracias do mundo estão surgindo com políticos que prometem muito mas entregam muito pouco.

Brasil e Estados Unidos trocaram suas lideranças por veteranos experientes: Lula e Biden. Cada um agora está permitindo que suas estruturas legais lidem com a questão de seus predecessores. Cada um também monta seus planos de mudanças políticas e econômicas para melhor resolver as necessidades presentes.

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Biden avançou para reunir o desenvolvimento econômico futuro para a classe média. Isso significa mais apoio aos sindicatos trabalhistas; impostos mais altos para os ricos; compromisso com a educação pública; maior preocupação com os imigrantes; direitos de aborto generalizados; reconhecimento da contínua liberdade de direitos individuais consistentes com privilégios socialmente importantes que temperam as maiorias.

Tudo isso se estende a uma série de obrigações e compromissos internacionais que significaram especialmente um renascimento de velhos problemas com a Rússia de Putin e uma onda de novas dificuldades com a China de Xi Jinping.

Lula define seu princípio orientador como a restauração dos privilégios das classes populares. Muito do que ele busca é um retorno ao passado recente, quando o PT chegou ao poder em 2002. Salário mínimo subindo em termos reais; educação pública de qualidade para todos; instalações habitacionais públicas; tributação dos ricos e maiores subsídios para os pobres. As manufaturas devem ser favorecidas com subsídios. Se isso gera os recursos necessários para apoiar o investimento necessário para o crescimento contínuo, permanece a questão.

Lula ampliou suas preocupações anteriores ao lidar explicitamente com os problemas ambientais da Amazônia. Ele reuniu os vários líderes atuais do País em busca de liderança local. Além disso, seus esforços para aderir a um pacto comercial com a UE, atrasado por décadas, bem como para fortalecer o Mercosul revelam sua resistência histórica a uma aproximação mais próxima com os EUA. O Brasil liderou essa oposição e procurou a China para exportar commodities e importar manufaturados.

Uma questão-chave agora é desenvolver novos princípios para começar de novo. Os planos brasileiros agora duram apenas algumas semanas. O México não pode ser o único foco dos EUA na América Latina.