Isso foi confirmado pelo The New York Times na matéria “Fact-Checking the Debate: A Torrent of Falsehoods from Trump, and some Missteps from Harris” (Checagem factual do debate: uma enxurrada de mentiras de Trump, e alguns equívocos de Harris).

Agora, há um sério renascimento dos esforços de Harris para se tornar a primeira mulher presidente. As contribuições à campanha dela dispararam novamente.

Biden falhou gravemente em lidar com a gama inicial de mentiras descaradas de Trump; sua difícil decisão posterior de deixar a disputa teve amplo apoio antes da Convenção do Partido Democrata. Assim, a vice-presidente tinha começado a enfrentar a perspectiva de uma derrota aparentemente certa.