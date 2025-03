Opinião | Os EUA podem sobreviver no isolamento para o qual Trump caminha?

Os Estados Unidos voltaram mais uma vez ao passado. Essa experiência tem sido um processo regular desde seu assentamento inicial fracassado na Virgínia, no início do século XVII. Desde a criação de uma constituição pelos 13 Estados originais e a eleição de George Washington como o primeiro presidente, em 1789, tem havido resistência repetida ao envolvimento no exterior. A América Latina, a Europa, a África e a Ásia tiveram suas próprias histórias de evolução semelhante. No século XX, ocorreram duas guerras globais, juntamente com mudanças maiores nas soberanias nacionais.

A segunda presidência de Donald Trump voltou com ênfase total em um gabinete de ajudantes difusos, todos comprometidos com um novo documento preparado para sua nova administração. Uma breve citação do Grupo dos 24 deixa claro o ponto de vista estratégico: “A longa marcha do marxismo cultural dentro de nossa instituição havia se concretizado. O governo federal é um colosso armado contra os cidadãos americanos e os valores conservadores, com nossas liberdades individuais e coletivas cercadas como nunca antes.”

Trump tem demonstrado obsessão pela 'reindustrialização' dos EUA Foto: Evan Vucci/AP

O que está claro agora é o compromisso de Trump de alterar todas as limitações constitucionais que moderam seus poderes. O Congresso não pode agir. O Judiciário não tem independência. Agora há uma diferença. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem poderes recém-criados - para intervir como quiser. Um grande número de indivíduos, aparentemente empregados com contratos bem definidos, são simplesmente demitidos. Os direitos dos cidadãos desaparecem. As universidades de todo o país têm suas concessões encerradas, a menos que abandonem a ajuda aos alunos carentes. Um objetivo óbvio dessa política é recriar uma capacidade de fabricação equivalente à do início do século XX, quando Teddy Roosevelt favoreceu a criação do poder político dos EUA, utilizando a tecnologia econômica dominante. Junto com isso, veio a disseminação de tarifas comerciais protecionistas para garantir que o emprego pudesse aumentar. Esse aumento na demanda doméstica garantiria que não houvesse uma corrida de imigrantes.

Dessa vez, seria acompanhado por um número maior de “imigrantes (brancos) qualificados” da África do Sul, em vez de do Haiti, do Caribe, dos Andes etc. Por fim, o poder doméstico e a riqueza garantiriam a reeleição contínua e o poder pessoal correspondente. Observe a ênfase frequentemente dada ao Rei Trump e a uma emenda constitucional necessária para lidar com o futuro dos EUA.

Obviamente, Trump está se conscientizando da inconsistência dessa política e do crescimento interno. Ele já está procurando garantir um declínio na população para abrir espaço para os novos americanos que queremos e precisaremos. É por isso que acabar com o Departamento de Educação é importante. Em vez disso, são necessárias muito mais escolas particulares, com armas para os professores.

Não é preciso dizer que o resto do mundo se tornou bastante consciente do que está por vir e de como retaliar. A Otan está sendo punida por seu apoio contínuo ao líder ucraniano Zelensky e pela oposição a Putin. A Grã-Bretanha se aproximou mais de seus aliados europeus. As tarifas elevadas dos Estados Unidos levaram a tarifas maiores dos membros da Otan. A volatilidade aumentou muito.

Israel e os palestinos continuam sem bases imediatas para a resolução do ataque do Hamas aos residentes judeus perto de Gaza. Essa proximidade também gerou muitos conflitos dentro dos Estados Unidos. E não é nada óbvio como proceder. Trump tem uma base limitada para entender a profundidade dos sentimentos de ambos os lados - sem mencionar a recente liberdade na Síria, após meses de massacres.

Tudo isso tem efeitos no Brasil. Primeiro, há a óbvia falta de um bom relacionamento entre Trump e Lula. O relacionamento anterior de Bolsonaro e Trump é bem conhecido. Mas essa é uma longa história que está esperando para ser escrita antes do meu próximo artigo.