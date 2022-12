Há muito trabalho a se fazer no mundo em 2023

O tempo está passando rápido em direção às novidades que aguardam o mundo em 2023. É provável que poucas delas venham a ser inequivocamente positivas. As populações estão inquietas e infelizes. As eleições não unificaram, mas sim endureceram as diferenças internas. Paz e bem-estar para todos estão se transformando em sonhos impossíveis. Os conflitos são abundantes e as projeções econômicas para o ano que vem estão cada vez mais negativas.

As relações internacionais voltaram a ficar críticas. A invasão ucraniana por Putin afetou fundamentalmente os países da Otan. A liderança americana no fornecimento de armas necessárias foi acompanhada por maiores gastos militares em quase todos os lugares. Na Ásia, o conflito entre a China e os Estados Unidos se expandiu, com o futuro status de Taiwan cada vez mais em questão. Os Estados Unidos acabam de concluir três dias de reuniões em Washington com mais de quarenta países africanos, depois de terem dedicado longos períodos de encontros com aliados asiáticos. Putin não é um aliado favorito, como foi na campanha presidencial de Bolsonaro.

Palácio do Itamaraty, em Brasília Foto: Agência Brasil/Arquivo

Agora, o Brasil também se movimenta para trazer o Itamaraty de volta à liderança internacional no trato com a China, a Europa e a África, além dos países da América Latina. Mauro Vieira, o chanceler de Lula, tem se empenhado ativamente na marcação de reuniões com líderes de outras nações. Lula proclamou abertamente o retorno à liderança ambiental, a conclusão favorável de um tratado União Europeia - Mercosul, a revisão de esforços anteriores para unir a América Latina (dadas as recentes vitórias da esquerda no Chile e na Colômbia) e a garantia de atenção às relações Sul-Sul.

Os Congressos dos Estados Unidos e do Brasil ainda estão em sessão, tentando chegar a acordos orçamentários que permitam maior liberdade para seus executivos sustentarem escolhas políticas já confirmadas. É essencial lidar com as probabilidades crescentes de taxas de juros mais altas e menor investimento privado no próximo ano.

Os presidentes Biden e Lula estão se apressando para fazer com seus Congressos acordos de última hora que abram possibilidades para maiores gastos executivos antes de começarem a enfrentar perspectivas cada vez maiores de recessão generalizada nos mercados mundiais em 2022.

Mas os petistas e os democratas não estão apenas menores em número. Muitos dos líderes estão mais velhos e competem, às vezes desfavoravelmente, com membros mais jovens e ambiciosos. No PT, não está só Lula, mas também a líder partidária Gleisi Hoffman. No Partido Democrata, está Biden - ainda visto por alguns como velho demais para concorrer novamente -, mas também há muitos governadores e senadores mais jovens. Lula já deu a entender que não voltará a concorrer. Talvez Biden faça o mesmo.

Ainda há muito por fazer, não apenas nas áreas econômica e internacional. O avanço cultural também é importante. Vivemos um momento de desafio sem precedentes. A tarefa é seguir em frente. Lula venceu, mas por pequena margem e com o apoio de muitas lideranças e partidos políticos. Biden também evitou a grande derrota projetada por tantos analistas.

A qualidade conta. Um feliz ano-novo a todos. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU