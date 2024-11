‘Indústria afasta fantasma da crise’, diz Alckmin, em post com figura de assombração nas redes

Após a produção industrial ter registrado aumento de 1,1% em setembro ante agosto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 1º, em suas redes sociais que o setor está “assustando o fantasma da crise”.

“Sextou, com S de ‘surpresa!’”, brincou Alckmin em uma publicação no X (ex-Twitter). Ele prosseguiu: “A nossa indústria está assustando o fantasma da crise. A produção industrial subiu 1,1% em setembro frente ao mês de agosto, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor industrial apontou crescimento de 3,1% de janeiro a setembro deste ano”. Na postagem, também há a imagem de um fantasma e de Alckmin dizendo em um balão de conversa: “Surpresa! Indústria cresceu de novo”.

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin tem adotado tom mais descontraído nas redes sociais Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O resultado mensal da produção industrial foi divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta de 1,1% veio acima da mediana das estimativas de analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que indicava um aumento de 1,0%. No acumulado do ano, o valor registrado foi um acréscimo de 3,1%.

De acordo com o gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, André Macedo, a melhora da indústria se deve a um mercado de trabalho com maior incorporação de mão de obra, taxa de desocupação menor e massa de salários com crescimento. Ele afirmou também que houve melhora das condições de crédito, bem como queda na inadimplência.